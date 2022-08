CRONACA COMUNE La newsletter del 23 agosto 2022

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K2%3dD4K3O_2rfv_C2_5wcq_EB_2rfv_B7nfpUse.oDnEvJ3.9yD_5wcq_EBp_IdyZ_SsNxC.nOzO_5wcq_EB_2rfv_C7sIr_IdyZ_TqN6T9al_IdyZ_TnEw_IdyZ_TqJE4t_Natc_Yk_IdyZ_TqRz_L9W–J_IdyZ_SIT_2rfv_C53R_2rfv_BW._5wcq_F0r-UML_2rfv_C2rCE_IdyZ_SIT_2rfv_C53L_2rfv_BWC_Natc_XpU_5wcq_F7-_2rfv_BWA_Natc_YnG9_Natc_XFAIBlYHKA_IdyZ_Tnev_IdyZ_TqJAJ9V2n7kXdYs%26m%3dRMbDWL%260%3dwL6RmS.1A4%2606%3dWGRId%26v%3dR%261%3dWCVFb%26y%3dSGfI%26K%3d-DXHVJZFXHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

INTERPELLANZE – Presentate dai gruppi Azione Civica e GaM in Consiglio comunale

[Richieste in merito alla strategia di adattamento climatico del Comune di Ferrara e alla ricognizione dei danni da nubifragio del 17-19 agosto 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dDd8ZIc%26n%3dW%261%3dU5aFZ%26q%3dXGdA%26Q%3duNvL_5uUv_F5_twft_4B_5uUv_E0yS0.7tK15e7pIoQ19.kP_5uUv_E0pK7C2Er_LSyc_VhZId0f_5uUv_E0tEp7n5cBkA6Nc-IrLkP2.BvIy%268%3doQ6PeX.19v%26E6%3dU9WIb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

Queste le interpellanze pervenute agli uffici comunali:

– La consigliera Roberta Fusari (Gruppo Azione Civica del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni in merito alla strategia di adattamento climatico del Comune di Ferrara.

—————————————————–

– Il consigliere Dario Maresca (Gruppo GaM del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri in merito alla ricognizione dei danni da nubifragio del 17-19 agosto 2022.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze](/adminhttp://www.cronacacomune.it/notizie/notizia/46080/old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze)

GIUNTA COMUNALE – Venticinque le aree, fra città e frazioni, destinate all’esposizione dei materiali elettorali

[Elezioni politiche del 25 settembre 2022: determinati gli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d5fMb0e%263%3dY%26r%3dWJc7b%266%3dZ8fP%26S%3dlPAN_vwjx_77_9yWv_ID_vwjx_6BDU1.99Mr7t9gK4SrA.zR_vwjx_6B5MxEGGi_Nh1T_Xwb0fOY_vwjx_6BvJiVzMrE-7MpEAGgDv-BiH-Ic-wAARiIsPi-XQZ6-0vRiN4Gr7AG-kHz-Qt7GG-p7wDmO0GsJv-BiE-49rEwCwPz-Bm-L9Mt7x9r0r-Di9e7rN99v7.yRqH%26u%3dKyOCA6.JvR%26mO%3dHe5bO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

In vista delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in programma il prossimo 25 settembre, la Giunta comunale di Ferrara ha approvato stamani, su proposta dell’assessore con delega ai Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti, la delibera per la determinazione e delimitazione degli spazi destinati alle affissioni della propaganda diretta dei candidati nei collegi uninominali e dei partiti organizzati nei collegi plurinominali.

“All’interno del territorio comunale – precisa l’assessore Coletti – saranno complessivamente 25 le aree, distribuite fra la città e le frazioni in base all’elenco delle ubicazioni approvato oggi dalla Giunta, da destinare all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei candidati e dei partiti ammessi alle elezioni”.

Le dimensioni degli impianti è costituita, a norma di legge, da una superficie di 2 metri di altezza e un metro di base per le forze politiche e di un metro di altezza e di 0,70 metri di base per i candidati ai collegi uninominali.

L’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale sarà effettuata con un successivo provvedimento a seguito della comunicazione da parte della Prefettura dei candidati al collegio uninominale e dei partiti e dei gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno per la quota proporzionale, definitivamente ammessi.

Sul sito del Comune di Ferrara informazioni utili per il voto del 25 settembre 2022 alla pagina: [www.comune.fe.it/it/b/11822/25-settembre-2022-elezioni-politiche-info-utili](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dMaTbRZ%260%3dY%260%3dRQcOW%26C%3dZPaW%26S%3d4KHNE_Io1l_Ty_Pmtn_Z2_Io1l_S4UIN.1M9LBC.26.7R_Drqx_N77R_Drqx_N7z_Pmtn_Z2ROfNS_Fyoq_PDNV9w2y-GCFK3KxI3-ZVSP-C86NGAE7-NAC7R546C-5E4M-GK7J5%265%3dASEM1Z.06H%26GE%3dRUYRY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[MALTEMPO, SINDACO FERRARA ALL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE BONACCINI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d7dCaBc%26s%3dX%26t%3dU0b9Z%26v%3dY0dF%26R%3dnN1M_xuZw_95_yxYt_9C_xuZw_804T3.7yLt5j8iItRt9.pQ_xuZw_80uLzC7Fk_LXzV_VmaBdEY_xuZw_80t8r8g5hNlJvI-zFt8h0u-0lOx5y8-gFsFt7vKzLv-0uH-pI-vLlPo8lKz9-iLt5j0oHp.EzGs%26A%3dsOzSiV.uBz%26Cz%3dXCUCe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

MALTEMPO, SINDACO FERRARA ALL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE BONACCINI: “IMPRESE E FAMIGLIE PRIORITÀ, ENTI LOCALI IN CAMPO. APPELLO AL GOVERNO. ALMENO UN MILIONE DI EURO DI SOVRACOSTI PER INTERVENTI IN EMERGENZA”

Ferrara, 23 ago – “Imprese e famiglie sono la priorità. E il tempo è un fattore fondamentale, per non perdere produttività, commesse, posti di lavoro. La procedura per arrivare alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale è già avviata, abbiamo bisogno di risposte celeri anche dallo Stato. L’emergenza ha inoltre impattato in maniera ingente sui conti dei Comuni, nel caso di Ferrara i sovracosti per gli interventi fatti nell’emergenza si aggirano almeno attorno al milione di euro, tra cui: circa 200mila euro per edilizia e scuole, altrettanti per i beni monumentali, 350mila euro per il verde pubblico, altri circa centomila euro per altri servizi.

Gli enti locali hanno fatto e stanno facendo la loro parte, ora sono fondamentali: risposte rapide da parte del governo, risorse adeguate e massima attenzione alle esigenze del mondo imprenditoriale e dell’agricoltura, già fortemente provata dalla siccità”.

Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, oggi a Bondeno per l’incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini a seguito dei danni causati dall’ondata di maltempo della scorsa settimana.

“La dichiarazione dello stato di crisi regionale è stato il primo passo, doveroso, e ringrazio il presidente Bonaccini per aver accolto il nostro appello e per gli stanziamenti regionali previsti e oggi annunciati. Siamo tutti impegnati nella prima stima dei danni – e anche a Ferrara stiamo facendo la nostra parte, ringrazio i cittadini per la collaborazione -: sarà un passaggio fondamentale richiesto anche per lo stato di emergenza nazionale”. Nel corso dell’incontro Fabbri ha sottolineato anche l’impegno straordinario e fondamentale di “polizia locale, forze dell’ordine, protezione civile, volontari, associazioni, Ferrara Tua e del personale delle aziende che vi collaborano”, tornando a esprimere il proprio “ringraziamento speciale per quanto fatto”.

(Comunicazione Sindaco)

RIEVOCAZIONE STORICA – Dal 25 agosto al 4 settembre 2022 al Baluardo di Santa Maria di viale IV Novembre a Ferrara. Spettacoli e iniziative tutti i giorni dalle 18.30, sabato e domenica dalle 9

[La “Giostra del Monaco – la Giostra di Ferrara. Nelle terre di Castel Tedaldo” della Contrada San Giacomo del Palio di Ferrara diventa maggiorenne](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3e6V8d%26l%3dS%26p%3dV3W5a%26o%3dT6e9%26M%3djOtH_tvSr_56_rsUu_28_tvSr_4AwOy.8rGp6c3eJmMp0.iL_tvSr_4AnGvDzAg_MQuR_WfV8e7U_tvSr_4Al3-3c6aiDoKvMa-6gG-mGp6cG-n6-gAqNtJc-9i-8gMr3t6-dAx0nLc-Ha9iDoJgIn7.jOmD%26f%3dHuKx82.FgO%26iK%3d3b1X0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

Dal 25 agosto al 4 settembre 2022 appuntamento per tutti e in particolare per chi ama immergersi nelle suggestioni della storia, al Baluardo di Santa Maria di viale IV Novembre a Ferrara dove si alzerà il sipario sulla 18.a edizione della festa di rievocazione medievale “Giostra del Monaco- la Giostra di Ferrara. Nelle terre di Castel Tedaldo”. La tradizionale iniziativa è promossa dalla Contrada San Giacomo in collaborazione con il Consorzio Terre e Castelli Estensi e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Amministrazione comunale di Ferrara.

Nei luoghi dove sorgeva intorno all’anno 1000 il Castel Tedaldo, primo castello ferrarese verrà quindi allestito un grande campo militare, con tende medievali popolate da abili capitani d’arme, militi e scudieri, ma anche maniscalchi, fabbri e falegnami, mercanti e artigiani. Sono poi previsti aree giochi dedicate ai bambini, spazi per avvicinarsi in tutta sicurezza ai cavalli e provare a cavalcarli e punti dove apprezzare l’arte culinaria estense. Per tutta la durata della festa non mancheranno momenti culturali, musiche, danze, rappresentazioni teatrali, giochi e canti con trovatori e giullari, rievocazioni di imprese militari, bandiere, giochi di fuoco. L’attività si svolgerà tutti i giorni a partire dalle 18.30. Sabato e domenica a partire dalle 9.

La manifestazione (che sarà inaugurata ufficialmente venerdì 26 agosto alle 21.15) è stata illustrata in mattinata (martedì 23 agosto 2022) nella residenza municipale di Ferrara. Hanno partecipato l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, il vice presidente Ente Palio città di Ferrara Matteo Cristofori, il presidente e il massaro della Contrada di San Giacomo Giannantonio Braghiroli e Paolo Cattani e la direttrice artistica Ilaria Zeri.

“Siamo fieri e orgogliosi di essere diventati maggiorenni – ha affermato il presidente della Contrada Giannantonio Braghiroli – anche se l’edizione di quest’anno è partita con un po’ di difficoltà a causa dei danni alla sede di contrada prodotti dal maltempo dei giorni scorsi. Ma grazie alla collaborazione della nostra comunità abbiamo già in parte ovviato ai problemi per poter essere pronti all’apertura. Fin dagli esordi e anche nei momenti più difficili – ha poi ribadito il presidente – la ‘Giostra’ non è mai stata interrotta. L’impianto e le offerte dell’edizione 2022 ricalcano quelle degli ultimi anni; abbiamo ritenuto infatti di proporre una formula collaudata e confermata dalle risposte positive del pubblico, fidando anche del supporto che ci viene dalle molte collaborazioni del territorio”.

“E’ doveroso in un’occasione come questa – ha ricordato l’assessore Matteo Fornasini – ringraziare la Contrada, l’Ente Palio e insieme a loro tutti i collaboratori e i volontari che hanno reso possibile questo progetto. Il Palio, va ribadito, è un importante patrimonio della nostra comunità perché pur tra mille difficoltà riesce sempre a organizzare eventi di prestigio che arricchiscono la già ampia offerta di manifestazioni della nostra città. Sono sicuro che anche questa, – ha poi aggiunto – come le precedenti edizioni, contribuirà ad attirare visitatori e turisti, affascinati certo dalla suggestione della rievocazione storica ma anche dalla possibilità di visitare la nostra città, grazie anche al ‘sistema’ al quale la ‘Giostra’ partecipa con associazioni e istituzioni del territorio. Naturalmente l’iniziativa si avvale e si avvarrà del sostegno dell’Amministrazione comunale.”

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Quella 2022 è la diciottesima edizione della “Giostra del Monaco” che nel tempo è diventato evento caratteristico dell’estate ferrarese. L’iniziativa, promossa all’insegna dei colori giallo blu della Contrada San Giacomo del Palio di Ferrara, si terrà dal 25 agosto al 4 settembre sulle lizze e sul baluardo di Santa Maria alla Fortezza (viale 4 Novembre). Tanti eventi, unico il tema: il medioevo estense e la ricostruzione della battaglia di Cassano d’Adda vinta dalle truppe di Azzo VII d’Este su quelle di Ezzelino da Romano figlio del Monaco. Quattro le aree tematiche: i giochi, il maneggio, il campo armati, l’arena delle esibizioni, ma anche taverne ed osterie. La festa si rivolge a tutti, ma famiglie e bambini troveranno tante attrazioni a loro dedicate: giochi, laboratori ed esperienze uniche in un’ambientazione magica come solo le mura estensi ed il baluardo di Santa Maria possono offrire. Undici giorni magici alla riscoperta di un’epoca affascinante come solo l’evo di mezzo può essere, sfide equestri, scontri armati, danza, musica, bandiere, teatranti e giullari riempiranno il tempo in un luogo fuori dal tempo.

Tante le collaborazioni: Protezione Civile, AVIS, ANT, associazioni di rievocatori, il Consorzio Terre e Castelli Estensi, AERRS associazione regionale delle rievocazioni storiche, e a conferma del valore turistico dell’evento la collaborazione con un tour operator attivo nei viaggi in camper che porterà i suoi equipaggi per due giorni alla festa.

PARCO COLETTA – Il 24 e 25 agosto 2022 nei Giardini del Grattacielo la proposta del Jazz Club Ferrara

[“Tra colto e popolare. La musica brasiliana come sintesi di culture migranti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d0gDbEf%26t%3dY%26w%3dXAcBc%26w%3dZCgG%26S%3dqQ2N_1xax_B8_zybw_0D_1xax_AC5U6.0zMw8k9lLuSwB.qR_1xax_ACvM3F8Gn_OY1Y_YnbEgFa_1xax_AC2Pj9j8i-0wJ3L-m-NxMwJjOm-Jj-J3Qr0i-0181GuFiLj-0wKn-PqL3B1G-mF-kSuQ3Pn-JqE18vRr.E2Ku%26A%3duS2SkZ.wB2%26G2%3dXEYEe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

Il Jazz Club Ferrara in collaborazione con Brasil Festival presenta “Tra colto e popolare. La musica brasiliana come sintesi di culture migranti” 24 – 25 agosto 2022 – Giardini del Grattacielo/Parco Marco Coletta nell’ambito della rassegna “Giardino Per Tutti”

Mercoledì 24 agosto 2022, ore 21 SAUDADE DE ITAPOÃ

Daniella Firpo, voce; Nilza Costa, voce; Peu Meurray, percussioni e voce; Ambra Bianchi, flauto; Daniele Santimone, chitarra; Paolo Andriollo, basso elettrico; Roberto “Red” Rossi, batteria, voce e percussioni

Il Jazz Club Ferrara torna a Giardino per tutti con “Tra colto e popolare. La musica brasiliana come sintesi di culture migranti”, una due giorni di concerti gratuiti interamente dedicata alla musica del vasto paese sudamericano, quintessenza della sintesi tra colto e popolare e della fusione tra cultura africana, europea e dei nativi indios. Si parte mercoledì 24 agosto (ore 21.00) con “Saudade de Itapoã”, un concerto che racconta Bahia, anima e corpo della cultura afro-brasiliana, ripercorrendo un repertorio dedicato a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Dorival Caymmi, alternato ad afro-sambas, musica nordestina e canti sacri afro-baiani che caratterizzano questa terra magica, incontro di culture e antichi rituali. La serata, aperta dalla cantautrice brasiliana Daniella Firpo, vede la partecipazione di illustri ospiti quali Nilza Costa e Peu Meurray. Una performance in cui gli artisti si confrontano alternando parti solistiche a momenti collettivi che, esattamente come accade a Bahia, si trasforma in una travolgente festa!

La cantautrice brasiliana Daniella Firpo si avvicina al mondo della musica e ai canti della sua terra da piccola grazie agli insegnamenti di sua madre, maestra di chitarra, e di suo padre, cantante lirico di origini italiane. Firpo è uno spirito libero, cresciuta tra i pescatori e le spiagge, nelle serestas e nelle feste di quartiere, che si ispira ai misteri e alle tradizioni della sua affascinante terra. La sua voce dotata di un timbro particolarmente caldo e vellutato, unita al suo modo originale di suonare la chitarra e alla sua capacità di scrivere canzoni, fanno di lei un’artista originale.

Nilza Costa è cantautrice brasiliana di Salvador (Bahia), città fortemente influenzata dalle tradizioni “afro”. La passione per la musica le è stata trasmessa dalla sua origine afro-indigena che poi l’ha accompagnata nei culti religiosi del Candomblé, permettendole di avvicinarsi alla cultura Yoruba. A Salvador appare come voce solista nel coro della Igreja de São Lazzaro e nel coro scenico del Olodum. Dal 2006 risiede in Italia. Da sempre supportata da strumentisti d’eccezione del panorama jazzistico italiano, la sua storia artistica è stata arricchita da numerosi live in tutta Europa e da illustri collaborazioni.

Talentuoso ed esplosivo Peu Meurray è percussionista, cantante e compositore. Artista a tutto tondo e creatore di innovativi strumenti musicali percussivi come il “pneumatico sonante”, ha collaborato con big della musica brasiliana come Marisa Monte, Seu Jorge, Caetano Veloso e Cesária Évora, oltre a Jovanotti e i Negrita in Italia. A Salvador de Bahia ha dato vita ad una realtà unica: il centro culturale “Galpao Cheio de Assunto”, uno spazio dove le arti si incontrano, palcoscenico e punto di ritrovo di artisti quali Manu Chao, Mayra Andrade, Leo Gandelmam e molti altri. “Tra colto e popolare” è realizzato in collaborazione con Brasil Festival.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

>> Giovedì 25 agosto 2022, ore 21.00 CORRENTEZA – Tati Valle, voce e chitarra

Cristina Renzetti, voce, chitarra e percussioni; Gabriele Mirabassi, clarinetto; Roberto Taufic, chitarra

Il secondo e ultimo appuntamento di “Tra colto e popolare. La musica brasiliana come sintesi di culture migranti” è giovedì 25 agosto (ore 21.00) con “Correnteza”, l’incontro in forma originale ed inedita del duo Taufic-Mirabassi, del Trio Correnteza e del duo As Madalenas. Un’unione d’intenti tra quattro musicisti, profondi conoscitori dell’universo musicale brasiliano, per interpretare alcuni classici della bossa nova, del samba e dello choro, con un occhio di riguardo alle composizioni di Tom Jobim e Chico Buarque, ed arrangiamenti di brani meno noti ma altrettanto caratteristici e intensi.

As Madalenas è il duo con cui l’italiana Cristina Renzetti e la brasiliana Tati Valle si scambiano gli strumenti e le intenzioni, la lingua italiana e quella portoghese, esprimendo la forza e la delicatezza del mondo femminile e le diverse sfumature del folklore brasiliano, del samba e della canzone d’autore. Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, le due soliste si sono incontrate nel 2014 per unire le loro voci, le chitarre, le percussioni e dare vita ad un progetto unico, pieno di freschezza e intensità.

Due viaggi in direzione opposta che si incrociano a mezza via, così si potrebbe definire il duo formato da Gabriele Mirabassi e Roberto Taufic dopo mille scorribande in ambito classico e jazzistico. Il primo scopre il Brasile una quindicina d’anni fa e da allora lo frequenta con tale assiduità da farlo diventare un punto di riferimento della sua esperienza umana e musicale. Lasciato il Nord Est del Brasile (Natal) da ragazzo alla volta dell’Italia, Taufic ha compiuto il percorso inverso: ha fatto si che l’atteggiamento europeo nei confronti del jazz fecondasse il suo linguaggio musicale. Da tutto ciò nasce la rilettura di un repertorio costituito da canzoni e pezzi strumentali di varie epoche e stili, a cui si aggiungono alcune composizioni originali degli artisti. Un Brasile profondo, che il duo ha scoperto di avere in comune, visto da un’angolazione peculiare: quel preciso punto di congiunzione generato dall’andata dell’uno e dal ritorno dell’altro. “Tra colto e popolare” è realizzato in collaborazione con Brasil Festival.

– – – – – – – – – – – – – – –

DOVE – Parco Marco Coletta/Giardini del Grattacielo – Viale Cavour, 175 – 44122 Ferrara

COSTI E ORARI Ingresso gratuito – Apertura ore 20.00 Inizio concerti ore 21.00

Comunicazione a cura del Jazz Club Ferrara

GIUNTA COMUNALE – Delibere approvate nella seduta del 23 agosto 2022

[‘Poetry slam’: in settembre a Ferrara un laboratorio di scrittura creativa per ragazzi; al Palaboschetto il ‘2° Torneo Internazionale Trial’ di pallamano femminile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d9eTZDd%260%3dW%26v%3dVQaAa%26C%3dXBeW%26Q%3dpOHL_zvqv_A6_Fwau_PB_zvqv_0AKS5.8FKv617kJAQv0.7P_zvqv_0ABK2DNEm_MoyX_W4ZDeVZ_zvqv_0ADKmOFU-1GyI-qI-GA2O3IjM3-7-n0FNiMy-Qv-Gy8wMyPwM7K-lD-G9zDHP3My-9z0yPqQy-LmM-F7o6NVq-60-LiGy8wN1DmOHK-qG-P7i6y-PwMBAw-DBPmMB78DCJiG3-PzDyH-lD-D7tGyIiIC-BmHAEvD0A.pOAH%26l%3dHIO48P.JmO%267O%3d9bObF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

Queste alcune delle delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 23 agosto 2022:

>> Assessorato Politiche giovanili, cooperazione internazionale, Servizi informatici – Assessore Micol Guerrini:

‘Poetry slam’: in settembre un laboratorio di scrittura creativa per favorire la socializzazione dei più giovani

La poesia come mezzo di confronto e discussione tra i giovani. A questo punta il laboratorio di ricerca espressiva e scrittura creativa “Poetry slam” per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, che si svolgerà dall’8 all’11 settembre prossimi, negli spazi del consorzio Factory Grisù, a cura di Officina Teatrale A_ctuar Aps con la collaborazione di Area Giovani del Comune di Ferrara. Dall’Amministrazione comunale anche un contributo di 3.500 euro a sostegno dell’iniziativa, che si propone come un percorso di inclusione, socializzazione e aggregazione, per favorire la partecipazione dei giovani alla vita locale, allargare il dialogo tra le generazioni e i momenti di confronto diretto.

I partecipanti saranno stimolati a scrivere sia individualmente sia collettivamente, utilizzando particolari esercizi e giochi che portano all’esplorazione di sé, all’ascolto attivo e alla condivisione. Si cercherà poi di passare dalla parola scritta all’atto poetico con attività di gruppo legate alla lettura ad alta voce, al movimento nello spazio e all’uso del gesto comunicativo.

I giovani partecipanti al laboratorio saranno divisi in due diversi gruppi: uno con ragazzi dai 14 ai 19 anni, coinvolto in un percorso di 4 incontri, e l’altro con ragazzi dagli 11 ai 13 anni che parteciperanno a un unico incontro di 3 ore. Per entrambi i gruppi il percorso si concluderà poi con un vero e proprio duello di Poetry slam, aperto al pubblico, in cui anche quest’ultimo verrà invitato a svolgere un ruolo attivo.

>> Assessorato Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund – Assessore Andrea Maggi:

Al Palaboschetto il ‘2° Torneo Internazionale Trial – Città di Ferrara’ di pallamano femminile

Sarà il Palaboschetto, di via De Marchi, concesso in uso gratuito dal Comune di Ferrara, a ospitare dal 26 al 28 agosto 2022 il ‘2° Torneo Internazionale Trial – Città di Ferrara’ di pallamano. La manifestazione, organizzata dalla Asd Ariosto Pallamano di Ferrara, vedrà la partecipazione di quattro squadre di Serie A femminile: Erice Trapani, Hoj Handbold Danimarca, Handball Plock Polonia e la stessa Ariosto Ferrara, che nelle prime due giornate si sfideranno alle 18 e alle 20 e domenica alle 9 e alle 10.45.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 25 agosto 2022 alle 11, nella sala degli Arazzi in residenza municipale

[Presentazione dell’edizione 2022 di “Estate Bambini”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBg7YGf%26m%3dV%26y%3dX4ZDc%26p%3dWEg0%26P%3dsQuK_3xTu_D8_svdw_3A_3xTu_CCxR8.0sJy8d6nLnPyB.jO_3xTu_CCoJ5F1Dp_ORxa_YgYGg9a_3xTu_CCqMp6l8bPfI581DzKf-9pIm0oF1DzKf-WKY3-9t-BtOlQf-7lJcDyF.iOxI%26e%3dH6Pw8C.KfO%26tP%3d2bBc9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

Giovedì 25 agosto 2022 alle 11, nella sala degli Arazzi in residenza municipale, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare l’edizione 2022 di “Estate Bambini” in programma al Parco Massari, alla Sala Estense e nelle frazioni di Casaglia e San Bartolomeo in Bosco nel periodo dal 2 al 17 settembre.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale Dorota Kusiak (Pubblica Istruzione e Politiche Familiari), Elias Becciu (presidente Consorzio RES), Cinzia Guandalini (responsabile Servizi per l’infanzia e la famiglia), Anastasia Rizzoni (coordinamento Settore Biblioteche Coop Sociale Le Pagine), Luciano Giuriola e Anna Maria Bovinelli (presidente e vice presidente CIRCI), Anna Giuriola (direzione artistica Estate Bambini e Festebà).

[MALTEMPO, FERRARA TUA, POTENZIATE SQUADRE DI INTERVENTO, DIECI QUELLE IN AZIONE. 150 PIANTE E ARBUSTI CADUTI, 200 SEGNALAZIONI.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBdEZGc%26u%3dW%26y%3dUBaDZ%26x%3dXEdH%26Q%3dsN3L_3ubv_D5_1wdt_AB_3ubv_C06S8.71Ky5l7nIvQy9.rP_3ubv_C0wK5C9Ep_LZya_VoZGdGc_3ubv_C0v7wNnI1I-oA3LjNl-N47-1I3AyTr759-2M65mNp-8r-EyNnN79wPz-8rAnC-zQpFuA-lTrKy9-0aK-Jr7yNn-A-lLkQ4Nr-9l84Pt-VIf7l5j-49pJlFjVtIwE.sNvH%26o%3dG4O77A.JpN%26rO%3dBa0bI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

23-08-2022

MALTEMPO, FERRARA TUA, POTENZIATE SQUADRE DI INTERVENTO, DIECI QUELLE IN AZIONE. 150 PIANTE E ARBUSTI CADUTI, 200 SEGNALAZIONI. POSSIBILI VARIAZIONI NEL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE

Ferrara, 23 ago – Potenziate le squadre di intervento dell’azienda partecipata Ferrara Tua, in azione per fronteggiare i danni e gli effetti del maltempo della scorsa settimana. Attualmente sono dieci quelle in azione, per un totale di circa 50 persone, impegnate nel recupero di alberi caduti, nella messa in sicurezza di alberi pericolanti, nel recupero dei rami in quota e delle ramaglie a terra. A questi addetti si aggiungono i dipendenti e i tecnici di Ferrara Tua impegnati sul territorio per raccogliere e gestire le segnalazioni. Segnalazioni che hanno raggiunto il numero di circa 200.

“Le operazioni previste e calendarizzate seguono una logica di priorità, ma lavoriamo per garantire gli interventi in tutto il territorio del Comune – spiega l’amministratore unico di Ferrara Tua Luca Cimarelli -. Ci sono zone dove gli interventi che si sono resi necessari, a seguito dell’emergenza, necessitano di più giorni di lavoro (come, ad esempio, la zona di Pontelagoscuro e San Bartolomeo) ma nessuna richiesta resterà inevasa”, sottolinea. Ad oggi si stimano in 150 le piante cadute o gravemente compromesse dal fortunale dei giorni scorsi.

“Questo sforzo straordinario – precisa Cimarelli – non ha comunque causato modifiche alle tempistiche di avvio, come già programmato, della manutenzione delle aree verdi del centro storico e alle azioni di diserbo meccanico delle aree più centrali della città. La prossima settimana, inoltre, è prevista anche la partenza della manutenzione del verde cimiteriale e di quello delle scuole”. “L’onda lunga dell’emergenza maltempo potrà tuttavia comportare alcuni giorni di ritardo, rispetto alla programmazione prevista, dello sfalcio dell’erba del forese e della prima periferia. Prima di poter effettuare interventi in queste zone è infatti necessario aver completato la bonifica totale delle aree verdi, per consentire la corretta attività di sfalcio”.

(Ferrara Rinasce)

