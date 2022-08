(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 CURDI. BONELLI (EV): ARRESTO BOZKURT FATTO GRAVISSIMO

“L’arresto del rifugiato politico curdo Zinar Bozkurt, a sette giorni della visita di Erdogan a Stoccolma, è preoccupante e su questo sollecitiamo il governo italiano a spiegare la vicenda.”

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che prosegue:

“Zinar Bozkurt vive in Svezia da 8 anni, perché perseguitato in Turchia in quanto difensore della causa curda e per la sua dichiarata omosessualità. Se verrà estradato, è un dato di fatto che Zinar Bozkurt rischia una lunga pena detentiva e severe torture. È inaccettabile piegarsi alle richieste di un dittatore contro il popolo curdo, lo stesso popolo che a Kobane ha dato la vita anche per noi combattendo i terroristi dell’Isis”.

GIANFRANCO MASCIA