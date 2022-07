1° Comunicato stampa del 27.07.2022

(AGENPARL) – mer 27 luglio 2022 Lgt. Adolfo Pascarella

[NASCONDE DROGA NELL’ABBIGLIAMENTO INTIMO. ARRESTATA DAI CARABINIERI]

Nella tarda serata di ieri, in Pastorano (CE), SS 7 Appia – uscita casello autostradale di Capua – i carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore (CE) hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 21enne di Mondragone.

La donna, fermata e controllata alla guida di veicolo a lei in uso, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stata trovata in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo di grammi 59,00, occultato all’interno di abbigliamento intimo.

L’arrestata, da ritenere innocente fino a sentenza irrevocabile, è stata associata presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli (NA) a disposizione dell’A.G.