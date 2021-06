(AGENPARL) – CASTELLINA IN CHIANTI (SI), dom 13 giugno 2021

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai soggiorni estivi diurni “Estate ” organizzati da questa Amministrazione Comunale, per i seguenti periodi:

– dal 1 luglio al 15 luglio 2021

– dal 16 luglio al 31 luglio 2021

(orario corto 7.30/14.00 e orario lungo 7.30/17.00 – i moduli di frequenza sono di 3 gg o 5gg)

L’ORARIO LUNGO DELLE ATTIVITA’ E’ PREVISTO FINO ALLE ORE 17.00

(con possibilità di uscita dei bambini dalle ore 16.30 alle ore 17.00)

Possono iscriversi i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Le iscrizioni si ricevono presso il Comune di Castellina in Chianti Ufficio Protocollo in orario di ufficio entro il 18/06/2021.

(i moduli per le iscrizioni possono essere scaricati dal sito www.comune.castellina.si.it.

Fonte/Source: https://www.comune.castellina.si.it/it-it/avvisi/2021/comunicazioni-del-sindaco/vacanze-estive-202288-1-014f7ba9288dd656cb39f7d5af3a0f4a