(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 UCRAINA: MARROCCO (FI), SIAMO DALLA PARTE GIUSTA, DIFENDIAMO VALORI CIVILTA’ EUROPEA

“Siamo dalla parte giusta. Sostenere la capacità dell’Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e la propria sovranità, è la parte giusta. Dalla parte della difesa dei valori e della civiltà europea. Dalla parte della libertà”. Così la deputata di Forza Italia, patrizia Marrocco, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno. “L’Italia – ha aggiunto – non può non riaffermare la sua determinazione nel continuare a sostenere il popolo ucraino; contestualmente è doveroso appoggiare ogni iniziativa volta a favorire la ripresa dei negoziati per giungere ad una pace che non può essere imposta o rischierebbe di gettare le basi per ulteriori conflitti”. Marrocco ha evidenziato come l’Italia debba “consolidare il ruolo di punto di riferimento per i Paesi della regione nel loro processo di integrazione europea, portando avanti l’intenso dialogo politico bilaterale. Il dialogo è vitale per la pace e la stabilità permanente della regione”.

