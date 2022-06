(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022  Ucraina, Lega Pe: basta lezioni da Letta, polemiche non servono a fermare guerra

Bruxelles, 4 giu – “Letta è ossessionato da Salvini, suona come un disco rotto, parla più di guerra che di cessate il fuoco e strumentalizza la tragedia in corso solo per attaccare gli avversari politici. Di fronte a un conflitto e una crisi così serie, le sue sterili polemiche non aiutano, faccia qualcosa di concreto per fermare la tragedia in corso. Il Pd è la forza politica che in Europa ha sempre lavorato contro gli interessi del proprio Paese e oggi esprime il commissario europeo all’economia: la smettano di dare lezioni e ci dicano come intendono superare i vincoli folli che per decenni hanno bloccato la crescita dell’Italia”.

Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega).

