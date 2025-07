La Somalia rafforza la sua presenza diplomatica nella regione e oltre

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

La Somalia sta vivendo una significativa rinascita diplomatica, proiettandosi con rinnovato slancio sulla scena regionale e internazionale. Questo rilancio è guidato da una visione strategica chiara e da una rete di rappresentanze in espansione in Africa orientale, meridionale e oltre.

In prima linea c’è l’Ambasciatore Ilyas Ali Hassan, Rappresentante Permanente della Somalia presso la Comunità dell’Africa Orientale (EAC) e Ambasciatore in Tanzania, nonché ambasciatore non residente in Ruanda, Malawi, RDC, Comore e Mauritius. Sotto la sua guida, la Somalia ha intensificato la cooperazione bilaterale con Paesi chiave e riattivato storiche relazioni interrotte.

Riapertura simbolica e accordi storici con la Tanzania

La riapertura ufficiale dell’ambasciata somala a Dar es Salaam ha segnato una svolta storica. Dopo decenni di inattività, la sede diplomatica ha ospitato la celebrazione della Festa Nazionale con la presenza del Ministro somalo degli Esteri S.E. Abdisalan Abdi Ali e altri funzionari di alto livello, accolti dal Ministro tanzaniano S.E. Mahmoud Thabit Kombo.

Dal dicembre 2024, sono stati firmati nove accordi bilaterali vincolanti tra Somalia e Tanzania, toccando ambiti cruciali come sanità, istruzione, turismo, sicurezza, aviazione civile e cooperazione linguistica. Tra gli sviluppi più concreti, l’introduzione di voli diretti Dar es Salaam–Mogadiscio entro fine 2025 e la riserva di posti per studenti somali nelle università tanzaniane dal gennaio 2026.

Espansione diplomatica e cooperazione regionale

L’Ambasciatore Ilyas ha inoltre presentato le sue credenziali in Ruanda, Malawi e Comore, ribadendo l’impegno della Somalia in settori come commercio, agricoltura, sicurezza e istruzione. I prossimi obiettivi includono l’apertura di canali più solidi con la Repubblica Democratica del Congo e Mauritius, con un focus particolare sulla cooperazione marittima.

Questi impegni sono allineati con i quattro pilastri della nuova diplomazia somala:

Pace e sicurezza Integrazione economica regionale Connettività tra i popoli Facilitazione dei visti e mobilità

Una Somalia di nuovo protagonista

Questa rinnovata politica estera si inserisce nel contesto di una Somalia sempre più attiva e rispettata nei consessi internazionali. Il Paese è attualmente membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, un ruolo che rafforza la sua posizione diplomatica.

L’ambasciatore Ilyas ha sottolineato l’importanza di tradurre la diplomazia in benefici tangibili per il popolo somalo, dalla creazione di opportunità educative e commerciali all’integrazione culturale. “La Somalia è tornata”, ha dichiarato, “come stato sovrano, unito e lungimirante sotto la guida del Presidente Dr. Hassan Sheikh Mohamud”.

In un continente dove la diplomazia è sempre più orientata alla cooperazione multilaterale, la Somalia si sta affermando come ponte tra regioni, promotrice di pace, sviluppo e connettività pan-africana.