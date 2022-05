(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Ruby-ter: D’Attis (FI), accuse inverosimili, Berlusconi dimostrerà innocenza e grandezza umana e politica

“Oggi assistiamo alla requisitoria dell’accusa in uno dei processi ‘farsa’ ancora in piedi contro Silvio Berlusconi. Un processo portato avanti senza uno straccio di prova, animato da un morboso pregiudizio politico/ideologico, da un finto moralismo e da una evidente invidia sociale dimostrati dalle parole espresse dai pubblici ministeri. Un processo che, invece di accertare reati, persegue e tenta di punire la generosità. Perché è questa l’unica certezza che emerge dalle indagini. L’unico addebito che può essere mosso a Silvio Berlusconi è quello di essere un uomo generoso con il prossimo, disponibile ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. Con questo processo, si vuole a tutti i costi umiliare e declassare davanti all’opinione pubblica un uomo di stato, già Presidente del Consiglio e Presidente di importanti vertici mondiali,un politico tra i più amati e stimati, non solo dagli Italiani che nel corso degli anni gli hanno tributato milioni di voti, ma anche a livello internazionale come dimostrano i riconoscimenti ricevuti, anche di recente, dai massimi esponenti del Partito Popolare Europeo. Un uomo di autorevolezza e credibilità senza pari. Ancora una volta, dunque, ci troviamo di fronte ad accuse inverosimili proposte da magistrati ben lontani da ogni forma di imparzialità. Ma il nostro Presidente – anche questa volta, grazie al supporto di milioni di Italiani che non hanno mai smesso di credere in lui – uscirà indenne da questa persecuzione infamante dimostrando, ancora una volta, oltre alla sua totale innocenza, tutta la sua grandezza umana e politica”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis, commissario regionale Puglia del partito azzurro.

