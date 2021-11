(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Questura di Salerno

Salerno, 10 novembre 2021

LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA DUE PERSONE PER FALSE GENERALITA’ E SEQUESTRA UN AUTOVEICOLO.

UNA PATTUGLIA DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI SALERNO, DURANTE UN’ATTIVITA’ DI VIGILANZA STRADALE, SULL’AUTOSTRADA A/2 DEL MEDITERRANEO, HA CONTROLLATO IL CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO FURGONATO CHE E’ RISULTATO PRIVO DI PATENTE DI GUIDA E DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ED IL VEICOLO SCOPERTO DELLA PRESCRITTA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.

IL SOGGETTO, AL FINE DI EVITARE ULTERIORI GRAVOSE SANZIONI AMMINISTRATIVE, HA FORNITO FALSE GENERALITA’ AGLI OPERANTI E, A GARANZIA DEI DATI FORNITI, HA FATTO INTERVENIRE SUL POSTO UN SUO CONOSCENTE CHE HA CONFERMATO LE GENERALITA’ APOCRIFE.

GLI AGENTI, INSOSPETTITI DALLA CONDOTTA DELL’UOMO LO HANNO ACCOMPAGNATO ALLA SOTTOSEZIONE POLSTRADA DI EBOLI PER ULTERIORI ACCERTAMENTI DOVE, A SEGUITO DI COMPARAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA RELATIVA FOTOGRAFIA ESTRAPOLATI DALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, SONO EMERSE LE FALSE GENERALITA’ FORNITE DALLO STESSO AL QUALE, TRA L’ALTRO, E’ RISULTATA ANCHE REVOCATA LA PATENTE DI GUIDA.

CONCLUSE LE FORMALITA’ DI RITO, ENTRAMBI I FERMATI SONO STATI DEFERITI IN CONCORSO PER IL REATO DI FALSE GENERALITA’, DI CUI ALL’ART.495 C..P., MENTRE IL VEICOLO E’ STATO SOTTOPOSTO A SEQUESTRATO AMMINISTRATIVO, POICHE’ PRIVO DI ASSICURAZIONE R.C.A.

🔊 Listen to this