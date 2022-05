(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Porti: Pittalis (FI), in Sardegna serve seconda Autorità portuale, Giovannini ci ripensi

“Il ministro Giovannini, con una mail inviata al governatore della Sardegna Christian Solinas, si è espresso contro la proposta di istituire una Autorità portuale del Nord. Le motivazioni? I numeri. Per il ministro, i dati sui passeggeri e sulle merci non sarebbero ‘confortanti’, e il nuovo soggetto rischierebbe di non avere la capacità di ‘autosostenersi sul piano finanziario’ e di ‘stimolare efficacemente lo sviluppo dell’intera portualità di riferimento’”. Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di Forza Italia. “Certo, i dati citati da Giovannini e riferiti ai porti del nord della Regione sono diversi, inferiori, rispetto a quelli del sud. Tuttavia, non sono i numeri a giustificare la doppia Autorità, ma l’opportunità. I dati positivi arriveranno grazie allo sviluppo dei traffici”, continua il deputato azzurro. “La Sardegna è una delle regioni italiane con il maggiore sviluppo costiero e una sola autorità portuale: un ente dedicato alla parte settentrionale è fondamentale per incrementare i traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord del Mediterraneo”. “Noi non arretriamo di un millimetro, e continueremo a portare avanti la nostra proposta per l’istituzione della nuova Autorità portuale. Il ministro si è impegnato ad analizzarla sulla base dei dati disponibili. Ci auguriamo che oltre ai meri numeri siano prese in considerazione anche le opportunità che potrebbero scaturire, oltre alle diverse e importanti caratteristiche del nord della nostra bellissima regione”, conclude.

