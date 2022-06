(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 Porchietto (FI): Cordoglio per scomparsa Del Vecchio, gigante imprenditoria italiana

“Leonardo Del Vecchio ha incarnato per tutta la sua vita e carriera professionale il meglio della genialità italiana. Una figura carismatica e un esempio per i suoi dipendenti. Il mio cordoglio alla famiglia, l’Italia perde oggi un gigante dell’imprenditoria. La sua storia rimarrà un faro per le generazioni a venire di futuri imprenditori”. Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia e Responsabile Attività Produttive del partito.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this