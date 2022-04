(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Percorso ciclabile a Ca’ Sabbioni: il Consiglio comunale approva la Variante n. 77 al Piano degli Interventi per la realizzazione di opere di compensazione idraulica

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità la Variante n. 77 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 327/2001, per la realizzazione di opere di compensazione idraulica, relative al percorso ciclabile in località Ca’ Sabbioni e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

L’Assemblea ha inoltre preso atto che non sono pervenute osservazioni nel periodo in cui il provvedimento è stato a disposizione del pubblico, dal 16 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

In sede di progettazione definitiva della pista ciclabile e nella realizzazione delle opere di compensazione idraulica, verranno recepite le prescrizioni e le condizioni indicate dagli Enti preposti.

Venezia, 26 aprile 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this