(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Palazzo Orléans, i Giardini aperti anche a Pasqua e a Pasquetta

Come accaduto in occasione di altre festività, anche a Pasqua e Pasquetta i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti al pubblico. Domenica 17 aprile sarà possibile visitare il parco dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì dì Pasquetta, i cancelli saranno aperti esclusivamente dalle 15 alle 18. Nel corso della giornata di martedì 19, invece, i Giardini della Presidenza resteranno chiusi per manutenzione.

Dal mese di aprile sono stati introdotti i nuovi orari dei Giardini con un’ora in più al giorno e apertura la domenica pomeriggio. La riapertura del parco, avvenuta il 5 agosto scorso dopo un lungo contenzioso, è stata fortemente voluta dal governo Musumeci. Da quella data, i visitatori sono stati oltre 100 mila. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito [www.igiardinidelpalazzorleans.it](https://www.igiardinidelpalazzorleans.it/) e la pagina Facebook del parco.

