COMUNICATO STAMPA

Ospite dell’Ipab chiede come regalo per il 100° compleanno la visita del sindaco

E’ stata presidente del Baseball VicenzaSono dieci gli ultracentenari presenti nelle strutture cittadine

“Sarebbe per me un onore se Lei potesse essere presente il giorno del mio centesimo compleanno, ma mi raccomando non arrivi dopo le 10.15 perché devo uscire con i miei figli e alcuni parenti che arrivano dalla Toscana”. Questo singolare desiderio, espresso da Iris Roggi al sindaco Francesco Rucco, tramite gli uffici di Ipab di Vicenza, è stato esaudito con grande gioia della festeggiata, alla quale questa mattina il primo cittadino ha donato un mazzo di fiori. Ad accompagnare il sindaco sono stati il dirigente dei servizi e del personale, Alessandro Vianello e il presidente di Ipab di Vicenza Ermano Angonese che ha ricordato che si tratta della prima visita del sindaco al “Salvi” dallo scoppio della pandemia.

La signora Iris non è l’unica ad aver superato il traguardo dei 100 anni nelle strutture dell’Ipab. I centenari sono 10: tre anziani di 100 anni e due di 101 anni sono ospitati al “Salvi”; due persone di 100 anni, una di 101 e un’altra di 102 al “Trento”, mentre la più anziana è un’ospite di 105 anni, residente a Monte Crocetta.

La signora Iris, arrivata con il marito dalla Toscana a Vicenza alla fine degli anni ’50, è stata insegnante di scuola elementare, professione che ha dovuto interrompere perché rimasta vedova fin da giovane, con sette figli da accudire, di cui sei maschi che crescendo si sono appassionati al baseball. Proprio seguendo la loro attività, la madre è entrata a far parte del direttivo della locale squadra di baseball che all’epoca militava in serie A2, diventandone negli anni ‘80 prima presidente donna. Ospite del “Salvi” da ormai quasi un lustro, ha intessuto legami e amicizie con altri residenti.

