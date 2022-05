(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Operazione della Polizia locale nelle botteghe di souvenir tra Ruga degli Oresi e Rialto: il bilancio è di 15 sanzioni

E’ dì 15 sanzioni il bilancio dell’operazione portata a termine dagli agenti del Nucleo Attività produttive della Polizia locale che mercoledì 25 maggio hanno controllato le modalità di esercizio ed espositive delle botteghe di Ruga degli Oresi, a Rialto.

Le strutture che commercializzano sostanzialmente souvenir per turisti “presentavano alcune criticità legate al mancato rispetto del Regolamento sul Decoro dell’area della Ruga e del Ponte di Rialto – si legge nella nota del Comando – Sono state verificate tutte le attività prospicienti Ruga degli Oresi e Campo San Giacometo, riscontrando molteplici violazioni al Regolamento, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esposizione della merce che a volte viene appesa alle vetrine in maniera irregolare o addirittura appoggiata a terra”.

Nell’occasione sono state contestate 12 violazioni amministrative ed elevate 8 diffide amministrative per violazioni al citato Regolamento di zona, oltre a 3 violazioni del Regolamento Canone Unico Patrimoniale di Concessione. I controlli, conferma la Polizia locale, continueranno anche nei prossimi giorni.

Venezia, 26 maggio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this