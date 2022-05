(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://colonneseandfriendssrl.musvc2.net/e/r?q=Ks%3dBtKtM_rrWt_32_vuSq_60_rrWt_27eVcWjb.m2mFuGgFi6rN.cFq_LQtT_Vf7_vuSq_60rEp.5sG2_LQtT_Vf_IUwP_Tj0e6_vuSq_78xLyPy_IUwP_S0R_rrWt_35tP_rrWt_2W_vuSq_6Zx_IUwP_ThJv_IUwP_S0Cl_IUwP_ThHy.0_vuSq_75_rrWt_35yHvQD78Z-_vuSq_78eaCbkaf80_IUwP_S0R_rrWt_35tJ_rrWt_2W2Q2ZD8hRh_LQtT_V6O_vuSq_78pM_vuSq_6Z5aqR0Wm_LQtT_WdL5ONdPq%26c%3dR2e5a6W6WB%268%3dmLwPcS.r9t%260w%3dW9Y%26p%3dU%26n%3dR5b%26o%3dW7U9%26K%3d5V9Z5W2aAU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Novità Colonnese editore

Dal 16 maggio in tutte le librerie

Suite napoletana, le “altre” storie di Treccagnoli

Suite napoletana, raccolta di “storie, controstorie e altre storie” di Pietro Treccagnoli, edito da Colonnese nella collana “PasSaggi”.

Dagli antichi sovrani ai martiri delle rivoluzioni mancate, dai santi miracolosi alle madonne a cui affidare il cuore, fino a Pino Daniele e Maradona. Nostalgica cartolina del passato, o Kairos sospeso in un tempo trattenuto a forza, per offrire uno spettacolo di affascinante decadenza. In questo agile volume Pietro Treccagnoli raccoglie una serie di scritti che compongono un discorso su Napoli all’apparenza frammentato, ma in realtà unificato da una lettura non conformista di una città che ama ridere e piangere sulla propria sorte, indecisa tra Pulcinella e Calimero. Ma che tuttavia sa bene quando indossare la maschera che fa più gioco all’autorappresentazione, e quando invece è l’ora di scendere dal palcoscenico.

Pietro Treccagnoli vive a Napoli e per quasi quarant’anni ha lavorato al «Mattino». Negli anni si è occupato di cultura, spettacoli, cronaca e ha dedicato a Napoli alcuni dei suoi libri: Elogio di san Gennaro (Pironti, 2010), recentemente riedito con traduzione inglese (Langella, 2021), Il Lungomare (2015) e I Quartieri Spagnoli (2017) per Rogiosi, La pelle di Napoli (Cairo, 2016) e L’Arcinapoletano (Guida, 2018). Ha pubblicato inoltre Salva con nome (Polidoro, 2019), Non lo chiamano veleno (Avagliano, 2006) e per Cento Autori Non sono mai partito (2008) e Rapporti confidenziali (2011).

È passato”, la delicata poesia di Luciano Stella

È passato, delicato volume di poesia di Luciano Stella – produttore cinematografico e vivace animatore culturale – con le bellissime illustrazioni di Francesco Filippini, edito da Colonnese.

Le poesie. Se il passato è il luogo da attraversare per compiere il viaggio del ritorno a se stessi, Luciano Stella non si sottrae all’attraversamento e utilizza la poesia come strumento giocoso con cui compiere il passaggio. I suoi versi, permeati di spiritualità e dolcezza, si ripetono in ritmi dalla forte carica espressiva. Il linguaggio visionario, lo stile ricco di assonanze e accumuli, sono un magma che magicamente prende ogni volta forma e assorbe il lettore in un universo libero in cui la strada e l’arrivo sono due metà dello stesso cielo. Ogni visione celebra la bellezza, esalta l’eternità personificata da un fratello fisico e immaginario, invocato e perduto, compagno e antagonista che, altrove e oltre, restituisce la purezza.

Luciano Stella, napoletano, ha creato e dirige la factory “Mad Entertainment”, vincitrice di numerosi premi, tra cui il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro e due David di Donatello, con cui ha prodotto i pluripremiati lungometraggi animati Gatta Cenerentola e L’Arte della Felicità. A Napoli ha fondato inoltre il Multicinema Modernissimo, prima multisala del Sud Italia, e il Napolifilmfestival; e ha ideato la manifestazione “L’Arte della Felicità”, che per oltre un decennio ha animato dialoghi tra artisti, scienziati e uomini di religione sui temi delle emozioni tra filosofia, scienza, arte e spiritualità. Nel 1985 ha pubblicato la raccolta di poesie Esercizi di equilibrio in un taxi, scritte durante la sua esperienza di impiegato comunale a Milano.

