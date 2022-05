Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

06/05/2022

[Musei Civici di Verona: orari e iniziative in corso](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

I Musei Civici di Verona sono aperti al pubblico: biglietti disponibili anche online sul sito museiverona.com . Dal 1° maggio 2022, con l’Ordinanza del Ministro della Salute del … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

É in programma il 6 e 7 ottobre 2022, nella Sala Conferenze “Sandro Ruffo” del Museo di Storia Naturale di Verona, l’XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77993&tt=museo)

Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri in collaborazione con Grenze – Arsenali fotografici presenta, in Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona TANK … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77976&tt=museo)

In occasione della mostra Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, si terranno alcune visite guidate gratuite all’esposizione. Le visite … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939&tt=museo)

Dal 7 maggio 2022 un nuovo biglietto cumulativo consente di visitare Casa di Giulietta, Museo degli Affreschi e Galleria d’Arte Moderna Achille Forti a tariffa agevolata . … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81281&tt=museo)

