Newsletter Eventi

26/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Fab Repair … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77608

[“La Città del Jazz” 7^ edizione – Conservatorio di Bologna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77608)

28 aprile 2022 ore 21.00 Teatro Camploy ore 21.00 Conservatorio di Bologna Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” “Il Jazz … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77608)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano lungo l’intero … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958

[Corso di formazione sull’educazione finanziaria, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

Ti sembra di spendere troppo? Vuoi imparare a gestire meglio le tue entrate? Partecipa alla prossima edizione del corso gratuito di formazione dedicato all’ABC dell’educazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537

[‘Scuola Aperta’ all’Istituto Comprensivo 06](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

Promoviamo la scuola aperta alla comunità per sostenere i percorsi di crescita di ragazze e ragazzi. A chi è rivolto? bambine e bambini della scuola primaria classe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81172

[Scuola Internazionale Madoneri di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81172)

La Scuola Internazionale Madoneri di Verona riapre le iscrizioni per il corso di “Tecniche pittoriche su pavimentazione” . L’edizione 2022 si svolge ogni sabato … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81172)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81175

[Letture ad alta voce per bambini da 0 a 5 anni](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81175)

Biblioteche

Riprendono nelle biblioteche di quartiere le letture ad alta voce per bambini da 0 a 5 anni . Dal 4 maggio 2022 tutti i mercoledì alle 16.30 nelle seguenti biblioteche: – … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81175)

