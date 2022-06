Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

01/06/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128

[Visite guidate gratuite alla mostra “Vasi antichi”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128)

In occasione della mostra Vasi antichi allestita al Museo Archeologico al Teatro Romano, proseguono le visite guidate gratuite comprese nel biglietto d’ingresso al museo. Gli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939

[Visite guidate gratuite alla mostra “Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939)

In occasione della mostra Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, si terranno alcune visite guidate gratuite all’esposizione. Le visite … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81324

[Conferenza – Concerto Fr. Terenzio Zardini e il canto liturgico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81324)

Sabato 11 giugno 2022 alle ore 21.00 presso il Duomo di Verona avrà luogo l’evento Conferenza – Concerto “Fr. Terenzio Zardini e il canto liturgico” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81324)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81560

[16 Ottobre 2022 – XVIII Mostra Micologica autunnale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81560)

Circoscrizione 4^

Il Gruppo Micologico “G. Gelmetti”, con il contributo della 4^ Circoscrizione, organizza la XVIII Mostra Micologica autunnale, nella sala mostre del Centro Culturale “6 Maggio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81560)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81567

[Campane di Pentecoste](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81567)

L’evento Campane di Pentecoste, giunto all’undicesima edizione, è un appuntamento fortemente atteso dagli appassionati di campane. La manifestazione ha luogo nel … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81567)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81577

[26° Convegno Nazionale GIROS “Lessinia 2022” a Bosco Chiesanuova](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81577)

Venerdì 10 giugno 2022, al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuov a (Vr), si svolge il 26° Convegno Nazionale “Lessinia 2022” dell’associazione naturalistica … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81577)

