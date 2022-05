Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

19/05/2022

Affidamento diretto mediante corrispondenza commerciale della fornitura della banca dati Ufficio studi.net – Assunzione impegno di spesa. Euro 630,00 IVA esclusa – Euro 655,20 IVA inclusa. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81414)

[Affidamento della fornitura della banca dati Vigilare sulla strada e Ufficio Commercio – CIG Z8E367287A](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81415)

Affidamento diretto della fornitura della banca dati Vigilare sulla strada e Ufficio Commercio a Maggioli S.P.A. Assunzione impegno di spesa. Euro 1.160,00 IVA esclusa – Euro 1.415,20 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81415)

Si pubblica determina di affidamento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81418)

Si pubblica Determina di affidamento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81421)

[Risoluzione contratti ditta ICR S.P.A. relativi a fornitura articoli di archiviazione – lotto 1: scatole in cartone automontanti C.I.G. Zf531bc056 – lotto 2: contenitori a soffietto con lacci, contenitori rigidi con lacci, contenitori modello resisto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81429)

In allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81429)

[Turismo Sociale – Avviso richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di organizzazione di gite di uno o più giorni per famiglie con minori autunno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60593)

Il Comune di Verona rende noto che intende procedere mediante affidamento diretto all’acquisizione del servizio di organizzazione di gite di uno o più giorni per famiglie con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60593)

