Newsletter Bandi e gare d’appalto

12/05/2022

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81346)

[Impianti Tecnologici – Manifestazione di interesse – impianti telefonici fissi- Cat.OS30- per allestimento seggi, sale elettorali – Elezioni amministrative -Referendum 12 giugno e possibile ballottaggio 26 giugno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81339)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata telematica da espletarsi secondo le modalità indicate all’art. 36 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81339)

[Impianti Tecnologici- Manifestazione di interesse opere da idraulico – Cat. OS3 – per allestimento seggi, sale elettorali – Elezioni amministrative – Referendum 12 giugno e possibile ballottaggio 26 giugno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81341)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’mbito delle procedura negoziata telematica da espletarsi secondo le modalità indicate all’art.36 comma … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81341)

Indagine di mercato finalzzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata telematica da espletarsi secondo le modalità indicate all’art. 36 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81343)

[Impianti Tecnologici – Manifestazione di interesse – opere da elettricista – Gruppo seggi 1 -Cat. OS30 – per allestimento seggi, sale elettorali – Elezioni amministrative – Referendum 12 giugno e possibile ballottaggio 26 giugno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81344)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata telemaica da espletarsi secondo le modalità indicate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81344)

[Impianti Tecnologici – Manifestazione di interesse opere da elettricista – Gruppo seggi 2 – Cat. OS30 – per allestimento seggi, sakle elettorali – Elezioni amministrative – Referendum 12 giugno e possibile ballottaggio 26 giugno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81345)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata telematica da espletarsi secondo le modalità indicate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81345)

[Affidamento diretto all’Associazione Comitato per il verde del servizio di apertura e pulizia della batteria di scarpa e della rondella di San Zewno in Monte nell’ambito del percorso di visita denominato “Tramonti Unesco” per la durata di un anno -](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81347)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81347)

