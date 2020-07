‘NDRANGHETA, APPROCCIO GLOBALE: PROFILI DEGLI ARRESTATI

Sono stati tratti in arresto a Buenos Aires dal locale Interpol, dalla Polizia Federale e

dalla Gendarmeria Nacianal argentini, coordinati dalla locale Procunar:

– Ferdinando SARAGO’, nato a Rosarno (RC) il 12.05.1941, corriere e uomo di

fiducia della ‘Ndrangheta che faceva la spola tra il Sudamerica e la Calabria: a lui

si rivolgevano le cosche per le varie necessità operative e per il trasporto di

documenti segreti. Ha incontrato in Argentina Carmelo AGLIOTI (uno dei 45

soggetti arrestati a novembre) in occasione di un viaggio finalizzato alla

risoluzione di una mancata importazione di droga per conto delle famiglie

PESCE e BELLOCCO;

– Giovanni DI PIETRO, nato a Roma il 24.06.1956, alias Massimo PERTINI,

residente a Buenos Aires, costituiva il front office fra le cosche italiane e i fornitori

sudamericani di droga, occupandosi anche direttamente dell’esportazione delle

sostanze stupefacenti. Da un’intercettazione è risultato che abbia informato lo

stesso AGLIOTI di un’indagine a suo carico dell’Autorità giudiziaria argentina.

Aveva partecipato, nel 1978, al rapimento ad Acireale di Franz Trovato, figlio di un

industriale locale, terminato poi con la tragica uccisione del ragazzo dopo ventuno

giorni di prigionia a bastonate e con quattro colpi di pistola mentre tentava di

fuggire. Nel settembre del 1979 Di Pietro viene arrestato in Argentina per rapina,

furto e falsificazione di documenti. La polizia gli sequestrò una serie di documenti

che tiravano in ballo il suo coinvolgimento nella terribile storia di Franz Trovato. Di

Pietro non agì da solo, anche se ammise all’Interpol che lo bloccò una seconda

volta nel 1990 a Buenos Aires, di esser stato uno dei promotori della banda

composta da dieci persone che ideò il sequestro. Quelle persone furono tutte

individuate e arrestate. Il 10 maggio 1979 arrivò la sentenza di condanna,

confermata in appello il 6 maggio 1981 e resa definitiva dalla Cassazione che il 28

gennaio 1981 respinse il ricorso degli imputati. Due di loro furono condannati

all’ergastolo, gli altri a pene pesantissime. Tra di loro c’era Di Pietro, dichiarato

colpevole in contumacia. Una volta condannato, però, la sentenza non gli è stata

notificata mai. Giovanni Di Pietro ha atteso che il tempo passasse a Buenos Aires.

Sono decorsi i 30 anni entro i quali la condanna doveva essere messa in

esecuzione.

– Fabio POMPETTI, nato in Argentina il 12.09.1966, era un interlocutore

privilegiato dello stesso AGLIOTI e di Francesco MORANO, detto Gianfranco,

anch’egli arrestato nell’operazione del novembre 2019, perchè problem

solving man: grazie alla sua rete di relazioni in loco e alle sue indicazioni

venivano aggirati i sistemi antiriciclaggio e venivano elusi i controlli

doganali. Per anni è stato il portavoce dei fornitori sudamericani nei confronti

della ‘Ndrangheta.

Con la colllaborazione dell’OCN Interpol di San José in Costa Rica è stato arrestato a

Jaco’ D’Agapiti Franco nato a Velletri il 21/04/1946 compropietario dell’Hotel Casino

Amapola di San Josè de Costa Rica che si era stabilito nel paese sudamericano e

fungeva da punto di riferimento per gli esponenti della cosca. Il suo ruolo era quello di

agevolare l’ingresso di cocaina in Italia, mettendo a frutto da oltreoceano la fitta rete di

contatti e conoscenze e offrendo ospitalità e appoggio logistico agli ‘ndranghetisti,

grazie alla disponibilità della struttura alberghiera di sua proprietà.

Tratto in arresto in Albania Bujar SEJDINAJ, nato lì il 29.03.1959, detto “lo zio”,

avamposto della ‘Ndrangheta in quell’area balcanica, ed in particolare della ‘Ndrina

“Bellocco”, tratto in arresto a Tirana dal locale Inteerpol e dalla Polizia di Stato

albanese. Ha partecipato insieme ad altri all’organizzazione dell’acquisto in Spagna di

circa 20 kg di cocaina.

I cinque latitanti catturati seguono l’arresto di Adrian CEKINI, nato in Albania il

17.03.1972 avvenuto ad Elbasan in Albania già il 26 maggio scorso, anch’egli resosi

irreperibile a seguito dell’operazione Magma 2007.

L’operazione di oggi, coordinata con il Segretariato Generale dell’OIPC-INTERPOL, le

forze di polizia dell’Argentina, dell’Albania e del Costa Rica, testimonia come

l’approccio globale alla ‘Ndrangheta, realizzato attraverso il progetto I–CAN e la

cooperazione internazionale di polizia, sia la strada maestra per combattere una

minaccia che in modo silente ha inquinato l’economia di oltre 30 Paesi del mondo e

che va contrastata attraverso una potente azione di rete. (News&Com)

