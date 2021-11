(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Questura di Bolzano

Ufficio Stampa Quästur Bozen

Presseamt

Comunicato stampa

IL QUESTORE DI BOLZANO DISPONE LA CHIUSURA

DELLA DISCOTECA “EXCLUSIV”

NUMEROSE GLI ATTI ILLECITI E

LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE

Il Questore di Bolzano, Giancarlo Pallini, ha disposto la chiusura per dieci giorni della discoteca “Exclusiv”, sita a Lana, in via Merano 52 in seguito ai numerosi episodi di aggressioni e intemperanze da parte degli avventori, verificatisi, in un breve lasso temporale, all’interno e dinanzi alla stessa.

Le denunce, anche per furti avvenuti nel locale, sono state innumerevoli, così come le inosservanze della normativa anti-COVID riscontrate dai Carabinieri.

In particolare, negli ultimi fine settimana, allorché i militari sono intervenuti anche a causa dell’eccessiva presenza di giovani ai quali erano stati venduti biglietti in numero superiore alla capienza consentita, determinando l’affollamento dell’ingresso e del parcheggio e creando problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza si è resa dunque necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere situazioni analoghe a quelle riscontrate.

Bolzano, 16 novembre 2021

🔊 Listen to this