(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 MAGLIOCCHETTI (ANCI LAZIO): OPPORTUNITA’ PNRR MOMENTO STORICO DA AFFRONTARE CON CONSAPEVOLEZZA E CAPACITA’

“L’opportunità data dai fondi del PNRR, è momento storico fondamentale per il nostro Paese, questo strumento deve però essere manovrato con consapevolezza e capacità; questo accordo fa parte di quella mission che Anci Lazio sta mettendo in campo per dare tutte le opportunità e possibilità di utilizzare al meglio quello strumento. Non possiamo assolutamente lasciare soli i comuni e le imprese”. Così il delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio, Manuel Magliocchetti a margine della firma del protocollo d’intesa tra Anci Lazio e Cna Roma. Un protocollo punta a dare concreto e immediato sollievo alla crisi scaturita dalla pandemia tramite il sostegno ai comuni, alle P.A. e alle imprese per l’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Morena Mancinelli

🔊 Listen to this