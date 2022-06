(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Roma, 15 giugno 2022 – “Il Gruppo consiliare capitolino M5S si congratula con Valentina Corrado per la sua nomina a coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle per il Lazio e coglie l’occasione per augurarle un buon lavoro”.

Lo dichiara, in una nota, il gruppo consiliare capitolino M5S Roma.

🔊 Listen to this