(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 IMOLA, MARCHETTI (LEGA): “NO ALL’ISOLA ECOLOGICA DI MONTERICCO: LA BATTAGLIA DEI CITTADINI APPRODA IN REGIONE E CHIAMA IN CAUSA ATERSIR”

BOLOGNA, 20 APR – Un’isola ecologica nel cuore di una zona residenziale? Anche no. La battaglia dei cittadini di Montericco (Imola), approda in Regione grazie a un’interrogazione del consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che è anche consigliere comunale a Imola.

“La necessità di interrogare Atersir tramite la Giunta Regionale – spiega il leghista – nasce dal fatto che, dopo mesi di rimpalli, risposte date a denti stretti, confronti con la cittadinanza a senso unico e finte aperture, l’Amministrazione Comunale imolese, messa sotto pressione dalle nostre domande incalzanti e dalla mobilitazione di migliaia di cittadini residenti nel quartiere in cui la Giunta vorrebbe realizzare un’area di conferimento rifiuti, ha finalmente scoperto le carte. A differenza di quanto finora ha sostenuto, la Giunta imolese infatti ha reso noto che, se il progetto in questione dovesse beneficiare dei fondi del PNRR, ovviamente non si potrebbe più valutare la realizzazione di un’area di quel tipo in un’altra zona della città, magari più marginale, come abbiamo sempre richiesto noi”.

Atersir è infatti l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, soggetto individuato come destinatario delle risorse erogate per le azioni previste dai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) in materia di rifiuti, aventi ad oggetto i criteri di stanziamento delle risorse finanziarie per l’attuazione delle azioni previste dal Pnrr.

“Quindi dopo non aver mai dato risposte chiare sui vincoli imposti dal Pnrr, oggi la Giunta imolese si ritrova con le spalle al muro, esce allo scoperto, e si rimangia la parola sostenendo che potrebbe rinunciare ai fondi Pnrr in caso di aggiudicazione?” rileva Marchetti.

“In altre parole, vorrebbero farci credere che il Comune di Imola avrebbe candidato un progetto ai fondi del PNRR per poi rinunciare alle risorse eventualmente stanziate? Dilettanti allo sbaraglio o ennesimo tentativo di prendere tempo cercando così di sedare in qualche modo il malcontento tra la cittadinanza?” chiede il consigliere leghista nel suo atto ispettivo.

