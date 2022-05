(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Giornata dell’infermiere 2022 : a Pietra Ligure (Sv) gli studenti in

piazza per una mattinata informativa

Il 12 maggio ricorre la Giornata internazionale dell’infermiere. Per

celebrare la ricorrenza, ieri, gli studenti del Corso di Laurea

Infermieristica del polo universitario di Savona e Pietra Ligure si

sono dati appuntamento nella centralissima piazza San Nicolò di Pietra

Ligure per una giornata informativa, soprattutto sul corretto uso

della mascherina e sull’importanza della pulizia delle mani.

