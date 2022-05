George Soros dice alle élite di Davos: sconfiggere Putin o “la civiltà potrebbe non sopravvivere” alla crisi climatica

(AGENPARL) – Roma, 25 maggio 2022 – Il miliardario liberale George Soros martedì ha avvertito di una depressione globale e ha affermato che l’invasione russa dell’Ucraina potrebbe essere considerata il punto di partenza della terza guerra mondiale.

Alla sua cena annuale in mezzo al World Economic Forum, Soros ha detto che il corso della storia è cambiato radicalmente dall’ultimo evento di Davos, in Svizzera.

«La Russia ha invaso l’Ucraina. Questo ha scosso l’Europa nel profondo», ha detto al pubblico.

«L’Unione Europea è stata istituita per impedire che una cosa del genere accada. Anche quando i combattimenti si fermeranno, come alla fine dovrà, la situazione non tornerà mai allo status quo ante. In effetti, l’invasione russa potrebbe rivelarsi l’inizio della terza guerra mondiale e la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere».

Ecco perché Vladimir Putin deve essere sconfitto in modo che l’attenzione possa tornare al futuro del nostro pianeta per non essere trascinati tutti in una terza guerra mondiale, ha detto.

Soros ha affermato che altre questioni che riguardano l’umanità, come pandemie, cambiamenti climatici ed evitare la guerra nucleare, sono dovute passare in secondo piano. «Ecco perché dico che la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere», ha aggiunto in seguito.

Ha poi affrontato in modo specifico il futuro della terra e la necessità di «preservare la nostra civiltà».

«Eppure gli esperti ci dicono che siamo già rimasti molto indietro e che il cambiamento climatico è sul punto di diventare irreversibile. Potrebbe essere la fine della nostra civiltà», ha detto.

Soros, 91 anni, non è il solo a temere per un futuro basato su un conflitto globale di massa.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva precedentemente avvertito che l’assalto del Cremlino all’Ucraina avrà probabilmente importanti implicazioni per gli obiettivi di riscaldamento globale.

Guterres ha descritto qualsiasi corsa ai combustibili fossili come “follia”, prima di mettere in guardia che «la dipendenza dell’umanità dai combustibili fossili è una distruzione reciprocamente assicurata».

Soros ha affermato di aver trovato la prospettiva di un cambiamento climatico irreversibile “particolarmente spaventosa”.

«La maggior parte di noi accetta l’idea che alla fine dobbiamo morire, ma diamo per scontato che la nostra civiltà sopravviverà», ha detto.

«Pertanto, dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per porre fine presto alla guerra. Il modo migliore e forse l’unico per preservare la nostra civiltà è sconfiggere il [presidente russo Vladimir] Putin. Questa è la linea di fondoı», ha aggiunto.

Soros è a Davos per partecipare all’assemblea generale del World Economic Forum del 2022.

Tutto chiaro?

Candace Owens, Autore di best seller del New York Times, in un tweet afferma che «Se pensi che Putin sia una minaccia per la civiltà occidentale più grande di George Soros, non hai prestato attenzione», commentando il post di Sara Eisen della CNBC sulla dichiarazione di Soros alla cena di Davos.

If you think Putin is a greater threat to Western civilization than George Soros— you haven’t been paying attention. https://t.co/fWtj6IWNnm — Candace Owens (@RealCandaceO) May 24, 2022

Certo ci mancava a questo punto Putin che con l’invasione dell’Ucraina ha provocato una serie di conseguenze non intenzionali ma soprattutto non ‘programmate’ e quindi dal di fuori del controllo a far saltare il cronoprogramma dell’Agenda globale di Davos, creando un rimescolamento delle carte e quindi mandando in aria i vari progetti delle elitè globali….

Clima e sconfitta di Putin, sempre clima e sconfitta di Putin, fortissimamente clima e sconfitta di Putin…

In attesa della sconfitta di Putin (che non si intravede minimamente all’orizzonte) da parte dei globalisti e dei suoi discepoli, la Russia avvierà un progetto pilota utilizzando il suo rublo ” digitale ” con clienti reali e transazioni reali a partire da aprile 2023, ha dichiarato mercoledì la sua banca centrale , aggiungendo che il progetto sarà eseguito prima del programma iniziale.

Con le sanzioni occidentali che tagliano la Russia da gran parte del sistema finanziario globale, Mosca è alla ricerca di modi alternativi per effettuare pagamenti chiave sia in patria che all’estero. Ad aprile, Mosca prevedeva di avere il rublo “digitale” in grado di preparare i pagamenti internazionali entro il prossimo anno.

Nel frattempo, Il tasso di cambio del dollaro al cambio di valuta della borsa di Mosca mercoledì è sceso sotto i 56 rubli per la prima volta da febbraio 2018, il tasso di cambio dell’euro – sotto i 58 rubli per la prima volta da giugno 2015, secondo i dati commerciali.