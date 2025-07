(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

DL INFRASTRUTTURE, MORFINO (M5S): DA DESTRE ANCORA SBERLE A CALABRIA E SICILIA

ROMA, 2 LUG. – “Sull’altare del ponte sullo Stretto, nei lavori parlamentari sul dl Infrastrutture le destre hanno assestato un’altra sberla a siciliani e calabresi. Il nostro emendamento che prevedeva l’istituzione di un fondo da 600 milioni di euro spalmati in sei anni per il potenziamento della rete infrastrutturale in Calabria e in Sicilia è stato bocciato sic et simpliciter. Regioni, queste due, di recente di nuovo penalizzate: in Sicilia, per esempio, le tempistiche strette del Pnrr hanno lasciato a bagnomaria l’A19 Palermo-Catania. Anche stavolta però, a parte il ponte dei sogni di Salvini per il governo non c’è nient’altro di impellente da fare nelle due regioni. Autostrade da incubo? L’autostrada A19 è una vergogna nazionale, un calvario automobilistico, e da mesi è prigioniera delle polemiche Anas-Schifani. Tratte ferrate ferme al 1970? Provate ad andare da Agrigento a Messina in treno. Intermodalità inesistente? Tra porti, strade, ferrovie e aeroporti, siamo alle rette parallele che non si incontrano mai. Per Meloni e banda però va tutto benone madama la marchesa”. Così in una nota la deputata siciliana M5s Daniela Morfino.

