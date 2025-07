(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 AMATO (M5S) A GIULI: ATTORNO A MIC SISTEMA LOSCO, È ORA DI SVEGLIARS

Roma, 2 lug. – “È un momento durissimo per la cultura italiana. Le aggressioni di stampo squadrista dei giornali di regime contro – tra gli altri – il Maestro Pupi Avati, Tomaso Montanari ed Elio Germano, rei di aver contestato la linea di Lucia Borgonzoni, lo dimostrano. Addirittura Alessandro Giuli si è permesso di definire Montanari «persona non specchiata»: ma come si permette? Ha visto cosa succede nel suo ministero? Sono arrivati anche i tagli al Festival di Santarcangelo e il declassamento del Teatro della Pergola di Firenze, cosi come ci sono stati tagli per migliaia di associazioni e piccole compagnie che agiscono nei territori, con le scuole, portando il teatro dove non sarebbe mai arrivato. Il tutto mentre i fondi scorrono generosi verso il neonato Festival delle Fiction, l’ex Festival di Roma affidato proprio a quella Chiara Sbarigia oggi dimissionaria da Cinecittà probabilmente a causa dello scandalo di cui parlano i giornali. Un festival che si svolge, guarda un po’, proprio nel cuore del collegio elettorale di Lucia Borgonzoni. Con quelle stesse risorse, denunciamo da mesi, si finanzierebbero articoli compiacenti, sempre a vantaggio della sottosegretaria leghista. Intanto Fabio Longo, lo “sherpa” di Borgonzoni, accusa Giuli di aver avallato l’epurazione politica ai danni di Sangiuliano; e che fa il ministro? Tace e non querela. Da tempo segnaliamo poi le ombre su Cinema Revolution e ricordiamo che il bilancio di Cinecittà, pur approvato, resta ancora inaccessibile: chiediamo di setacciare quei conti. Attorno al ministero della cultura si muove un sistema torbido. Mentre questo mondo losco si organizza, c’è chi continua a dormire. Alessandro Giuli è il “Bell’addormentato nel losco”. Ministro, è ora di svegliarsi”.

Così così Il deputato M5S Gaetano Amato intervenendo in aula alla Camera in replica nel corso del Question Time con il ministro della cultura Alessandro Giuli.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle