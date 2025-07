INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, BANDI PER 110 MILIONI DI EURO – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

per 110 milioni”

Roma, 2 luglio – “Stiamo puntando su ricerca e innovazione, leve

indispensabili per la crescita della nostra economia. Abbiamo svolto

un’azione concreta per lo sviluppo di filiere innovative e per la

modernizzazione dei processi produttivi. Sono stati pubblicati ieri due

avvisi dal valore complessivo di circa 110 milioni di euro, finanziati con

il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027:

1) Step Lazio (70 milioni di euro) che sostiene progetti volti allo

sviluppo o alla produzione di tecnologie critiche e al rafforzamento delle

catene del valore in ambiti strategici quali digitalizzazione e deep tech,

tecnologie pulite sotto il profilo delle risorse incluse le tecnologie a

emissioni zero, biotecnologie e produzione di medicinali critici. I

destinatari del sostegno, le imprese di qualsiasi dimensione ubicate nel

Lazio anche in aggregazione con più soggetti. Gli organismi di ricerca

possono collaborare con una o più imprese all’attività di sviluppo

sperimentale sostenendo una parte minoritaria dei costi;

2) Investimenti Strategici (40 milioni di euro) promuove investimenti per

l’ampliamento, la diversificazione e la modernizzazione delle attività

produttive, con particolare attenzione all’adozione di tecnologie

innovative e sostenibili. I destinatari sono le piccole e medie imprese del

Lazio. Ogni PMI può realizzare un singolo progetto non in aggregazione.

Per entrambi i bandi la presentazione delle domande avverrà tramite GeCoWEB

Plus a partire dalle ore 12:00 del 17 luglio 2025 e fino alle ore 17:00 del

5 marzo 2026.

Vogliamo investire in settori chiave come il digitale, le biotecnologie e

le tecnologie pulite. Faccio i complimenti al presidente Francesco Rocca,

al vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e

al presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, per quanto stanno

facendo per il sistema delle Pmi. Il gioco di squadra tra Regione, Lazio

Innova, commissione Sviluppo economico è fondamentale per il rilancio

economico delle nostre aziende”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e

Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio