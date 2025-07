(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

CALDO, BARZOTTI (M5S): RIDER SIANO INCLUSI IN PROTOCOLLO, GOVERNO LO TRADUCA SUBITO IN LEGGE

ROMA, 2 LUGLIO 2025 – “Il protocollo quadro per contenere i rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche arriva con estremo ritardo e non basta. Da quanto apprendiamo dalla stampa, peraltro, ne sarebbero esclusi i rider non dipendenti, gli altri precari e gli autonomi. Non è un caso quindi se Glovo ha introdotto dei bonus economici per i ciclofattorini che, malgrado le altissime temperature, continuano a effettuare le consegne. Si trasforma un pericolo per la salute dei lavoratori in un ricatto economico: è inaccettabile e il Governo non deve permette che ciò avvenga. Anche i rider non dipendenti siano quindi inclusi nell’accordo tra le parti sociali che sarà firmato oggi al Ministero del Lavoro. La ministra Calderone lo traduca subito in una norma di legge. Sulla sicurezza, malgrado i proclami, l’esecutivo continua a essere in ritardo. Serve varare un Piano straordinario nazionale come il M5S chiede da tempo. Le misure spot non bastano più”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

