Roma, 2 Luglio 2025

CISGIORDANIA, STRADA E CORRADO (PD): DICHIARAZIONI LEVIN VERGOGNOSE, SUBITO STOP AD ACCORDO UE-ISRAELE

Bruxelles, 2 luglio 2025 – “Le dichiarazioni del ministro israeliano Levin, che incita ad annettere la Cisgiordania, sono vergognose e inaccettabili.

Annettere la Gisgiordania è una gravissima violazione del diritto internazionale. Tutti i Paesi Onu sono obbligati dal diritto internazionale a non prestare alcun tipo di assistenza a Israele nel mantenimento dei suoi insediamenti illegali: non si può continuare a stare fermi e zitti davanti a tutto quello che sta accadendo in Cisgiordania, mentre prosegue il massacro nella Striscia di Gaza.

Le istituzioni europee hanno nuovamente rinviato – a luglio – la decisione sulla sospensione dell’accordo di cooperazione Ue-Israele. Ci stiamo coprendo di vergogna, mentre la Palestina scompare”.

Cecilia Strada, eurodeputata PD, Delegazione per le relazioni con la Palestina

Annalisa Corrado, eurodeputata PD, Delegazione per le relazioni con la Palestina