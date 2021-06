CATANZARO L’operazione “Imponimento”. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro, hanno dato esecuzione al Fermo di Indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di 74 indagati per associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata alla produzione, al traffico di sostanze stupefacenti e altri numerosi reati. L’attività d’indagine, che ha coinvolto complessivamente 158 soggetti, è intervenuta in concomitanza con una analoga attività svolta in Svizzera, con l’esecuzione di arresti e perquisizioni da parte dell’Autorità Elvetica, la cui collaborazione è stata preziosissima. È stato, inoltre, eseguito il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal P.M. di beni immobili, aziende, società, beni mobili registrati, rapporti bancari, riconducibili ai principali indagati, per un valore stimato in oltre 169 milioni di euro. Successivamente, nel mese di ottobre 2020, sono stati sequestrati ulteriori beni per un valore di oltre 17 milioni di euro nei confronti dei due imprenditori già sottoposti dal mese di luglio alla misura cautelare personale. (News&Com)

