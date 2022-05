(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Eventi: alla Scuola Grande di San Rocco il 50° anniversario Centro Tedesco di Studi Veneziani

La Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco ha ospitato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 maggio, le celebrazioni per i primi cinquant’anni di attività del Centro Tedesco di Studi Veneziani. A portare i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per l’attività svolta in città è stata l’assessore all’Università. Presenti la direttrice e il presidente del Centro, Marita Liebermann e Albrecht Cordes e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano. L’iniziativa rientra nel palinsesto di “Le città in festa” del Comune di Venezia.

Il Centro Tedesco di Studi Veneziani è stato inaugurato nel 1972 come luogo di incontro fra cultura e ricerca italiane e tedesche. La sua sede è ospitata in due piani di Palazzo Barbarigo della Terrazza a Venezia. Si tratta di una istituzione di studi interdisciplinari, che promuove ricerche nell’ambito di cultura, arte e storia di Venezia e del suo territorio. Offre borse di studio a giovani con progetti di ricerca inerenti alla città o a territori un tempo sotto amministrazione veneziana. Organizza inoltre convegni internazionali, conferenze, concerti e una volta all’anno promuove una settimana di studi interdisciplinari. Nella sua biblioteca sono presenti circa 14.000 titoli su tematiche veneziane.

Le celebrazioni del cinquantenario hanno visto i saluti introduttivi di Franco Posocco, Guardian Grande della Scuola di San Rocco. Ha mandato il suo messaggio, via video, anche Claudia Roth, ministra aggiunta per la Cultura e i Media del Governo federale tedesco. Sono intervenuti, inoltre, Caterina Carpinato, prorettrice Università Ca’ Foscari Venezia, Paola Navarro Dina, vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia e Frank Suder, presidente Fondazione Fritz Thyssen per la Promozione della Scienza.

Ad accompagnare il pomeriggio, l’esibizione dell’Orchestra di Ca’Foscari, composta da Barbara Luisi, al violino, Emma Colombi al flauto e Vincenzo Piani a clavicembalo e direzione. I musicisti hanno proposto brani del concerto Brandeburghese n. 5 in Re maggiore di Bach. A chiudere le celebrazioni una lectio magistralis del professorf Wolfgang Welsch, filosofo dell’Università di Jena.

Venezia, 6 maggio 2022

