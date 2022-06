+++Europei Antalya 2022 (aggiornamento ore 14): due spadiste a medaglia, Rossella Fiamingo e Mara Navarria in semifinale+++

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 +++EUROPEI ANTALYA 2022 (aggiornamento ore 14.00): ROSSELLA FIAMINGO E MARA NAVARRIA A MEDAGLIA NELLA SPADA FEMMINILE, ALLE 17.30 IL DERBY IN SEMIFINALE+++

ANTALYA – La seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 è dedicata alle gare individuali di spada femminile e fioretto maschile: per l’Italia c’è già la certezza di altre due medaglie, grazie alle spadiste Rossella Fiamingo e Mara Navarria che hanno conquistato il pass per le semifinali dove sarà derby azzurro.

Dopo l’esordio di ieri nella kermesse continentale, che ha regalato alla scherma italiana ben tre medaglie – l’argento e il bronzo delle fiorettiste Arianna Errigo e Alice Volpi e un altro argento con lo sciabolatore Luca Curatoli –, oggi nella spada la catanese e la friulana hanno “prenotato” il podio grazie a due prestazioni travolgenti sancite dai quarti di finali in cui Rossella Fiamingo ha superato la tedesca Ndolo mentre Mara Navarria si è imposta sulla svizzera Brunner.

Sempre nella spada femminile, le altre italiane del CT Dario Chiadò hanno chiuso così: al 9° posto per Federica Isola e 24° per Alberta Santuccio.

Ora in pedana i fiorettisti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Giorgio Avola.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SPADA FEMMINILE INDIVIDUALE – Antalya (Turchia), 18 giugno

Semifinali

Fiamingo (ITA) – Navarria (ITA)

Kharkova (Ukr) – Swatowska Wenglarczyk (Pol)

QuartiFiamingo (ITA) b. Ndolo (Ger) 15-12

Navarria (ITA) b. Brunner (Sui) 15-7

Kharkova (Ukr) b. Muhari (Hun) 15-8

Swatowska Wenglarczyk (Pol) b. Kirpu (Est) 15-11

Tabellone dei 16Fiamingo (ITA) b. Moeschlin (Sui) 15-13

Swatowska Wenglarczyk (Pol) b. Isola (ITA) 15-8

Navarria (ITA) b. Fransson (Swe) 15-9

Tabellone dei 32Fiamingo (ITA) b. Veres (Rou) 15-14

Navarria (ITA) b. Differt (Est) 15-12

Swatowska Wenglarczyk (Pol) b. Santuccio (ITA) 15-13

Isola (ITA) b. Nagy (Hun) 15-7

Tabellone dei 64Fiamingo (ITA) b. Hille Dahl (Nor) 15-9

Navarria (ITA) b. Fernandez Calleja (Esp) 15-8

Isola (ITA) b. Schmidl (Aut) 15-9

Santuccio (ITA) b. Mavrikiou (Cyp) 15-12

Fase a gironi

Rossella Fiamingo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alberta Santuccio: 4 vittorie, 2 sconfitte

Federica Isola: 5 vittorie, 1 sconfitta

Mara Navarria: 3 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (86): 9. Federica Isola (ITA), 24. Alberta Santuccio (ITA)

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – FIORETTO MASCHILE INDIVIDUALE – Antalya (Turchia), 18 giugno

Marini (ITA) – Van Campenhout (Bel)

Garozzo (ITA) – Tofalides (Cyp)

Foconi (ITA) – Yunes (Ukr)

Avola (ITA) – Rajski (Pol)

Tabellone dei 64Avola (ITA) b. Garcia Prado (Esp) 15-7

Fase a gironi

Daniele Garozzo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessio Foconi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Tommaso Marini: 6 vittorie, 0 sconfitte

Giorgio Avola: 4 vittorie, 2 sconfitte

Dario Cioffi

