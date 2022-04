(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 ENERGIA: BATTILOCCHIO (FI) E D’ATTIS (FI), OK A ODG PER RICONOSCERE SPECIFICITA’ CIVITAVECCHIA E BRINDISI

“Le aree di Civitavecchia e Brindisi da tanti anni ospitano centrali per la produzione di energia elettrica, che hanno nel tempo contribuito a garantire l’approvvigionamento energetico nazionale. Si tratta di centrali attualmente alimentate a carbone e per entrambe è prevista una dismissione per decarbonizzazione entro il 2025, senza alcuna ulteriore opzione di conversione. Ora, con l’approvazione di un ordine del giorno che abbiamo presentato al decreto energia, il governo si è impegnato a riconoscere la speciale peculiarità di questi territori, offrendo un sostegno concreto ai percorsi di riconversione green e di attrazione di nuovi investimenti compatibili”. Lo scrivono in una nota i deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis. “Garantire una progettualità di qualità per il futuro di queste aree che, per decenni, hanno ospitato impianti energetici di interesse nazionale è fondamentale, sia per evitare possibili risvolti negativi sul tessuto imprenditoriale e sui livelli occupazionale dei territori, sia per incoraggiare e promuovere il percorso di transizione ecologica, in linea con la cornice comunitaria”, concludono.

