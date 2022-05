(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 DL-AIUTI, FI: RICONOSCERE SPECIFICITA’ CIVITAVECCHIA E BRINDISI

“Abbiamo già interrogato il ministro Giorgetti, che ci ha confermato disponibilità – durante il Question Time nelle settimane scorse – per far si’ che il Governo valuti la complessità della situazione di Civitavecchia e Brindisi: due territori che hanno, in questi decenni, contribuito in maniera molto rilevante all’approvvigionamento energetico nazionale, ospitando due grandi impianti per la produzione di energia elettrica. Condividiamo il percorso di graduale decarbonizzazione che porterà nei prossimi mesi alla dismissione – senza alcuna riconversione – delle due centrali, ma i territori non devono assolutamente essere lasciati soli in questa fase. In particolare, accanto ai progetti di recupero ambientale, devono essere previsti strumenti e risorse in grado di attrarre nuovi investimenti. E’ basilare garantire una progettualità di qualità per il futuro di queste aree, con un intervento dello Stato volto a riconoscere una peculiare attenzione a zone che, per decenni, hanno ospitato gli impianti energetici di interesse nazionale, Su questo, nei prossimi giorni, presenteremo specifici emendamenti al dl in esame e una proposta di legge ad hoc”. Lo dichiarano in una nota congiunta Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis, deputati di Forza Italia.

