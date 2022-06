O triunfo histórico do companheiro @petrogustavo e da companheira @FranciaMarquezM é uma grande vitória do bravo povo colombiano e é também um alento e uma renovada esperança para todas as nações da América Latina que lutam por democracia e contra o neoliberalismo #VivaColômbiaTwitter – Dilma Rousseff

