Cinema Monviso: programmazione spettacoli dal 13 al 20 aprile 2022

Trasmetto la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre n.14 – Cuneo]

Giorno

Titolo

Mercoledì 13 aprile

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 14 aprile

21,00

La figlia oscura

Venerdì 15 aprile

21,00

La figlia oscura

Sabato 16 aprile

21,00

La figlia oscura

Domenica 17 aprile

18,00 – 21,00

La figlia oscura

Lunedì 18 aprile

18,00 – 21,00

La figlia oscura

Martedì 19 aprile

21,00

Docufilm “Dall’Oceano Atlantico alle Alpi del Mare Traversata dei Pirenei e del Massiccio Centrale in bicicletta”

di Giovanni Panzera

Ingresso libero

Biglietti su https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

Mercoledì 20 aprile

Chiuso per riposo settimanale

Il programma può subire variazioni

Per ulteriori informazioni:

