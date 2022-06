(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=N2%3dF4N3Q_2ufx_C5_5yct_ED_2ufx_B0nhpXsg.oGnGvM3.AyG_5yct_EDp_Ld1Z_VsPxF.nQzR_5yct_ED_2ufx_C0sKr_Ld1Z_WqP6W9cl_Ld1Z_WnGw_Ld1Z_WqLE7t_Pawc_ak_Ld1Z_WqTzQ_9Y–J_Ld1Z_VIV_2ufx_C83T_2ufx_BZ._5yct_FBr-XMN_2ufx_C5rEE_Ld1Z_VIV_2ufx_C83N_2ufx_BZC_Pawc_ZpX_5yct_F9-_2ufx_BZA_Pawc_anJ9_Pawc_ZFDIDlbHMA_Ld1Z_Wngv_Ld1Z_WqL_2uf5n9kx_B0BP0rPtW%267%3dDhFXIg%26n%3dG8Q67E.LoN%26vQ%3dAZJZH%26F%3dD%26L%3dAWDgF%26I%3dEbJc%267%3d-eJVFZFbKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter dell’8 giugno 2022

AMBIENTE – Venerdì 10 giugno 2022 dalle 9 alle 12 in piazza Trento Trieste con distribuzione gratuita di larvicidi

[Contrasto alla diffusione della zanzara tigre, Infopoint in piazza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKb8UPa%26n%3dR%268%3dS5RSX%26q%3dSNbA%26L%3d2LvG_BsUq_M3_trmr_47_BsUq_L8yNG.5tF83e2wGoL87.kK_BsUq_L8pFDA20y_JStj_ThUOW7X_BsUq_L8eF82u3cLt2CLq-538hLCAqEy-RcEJ3t2-DAiIy.0vD6%266%3doLCNeS.87v%260C%3dS8XLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Secondo infopoint di “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” quello organizzato dal Centro Idea del Comune di Ferrara per venerdì 10 giugno 2022 dalle 9 alle 12 in piazza Trento Trieste a Ferrara, con la distribuzione gratuita di larvicidi in collaborazione con Arpae e Regione.

LA SCHEDA a cura del Centro Idea – Sul tema del “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” si terrà venerdì 10 giugno 2022, ore 9-12, il secondo info Point rivolto alla cittadinanza vicino all’area mercato in piazza Trento Trieste organizzato dal Centro Idea del Comune di Ferrara in collaborazione con Arpae e la Regione Emilia Romagna.

Finalità di questa attività è un coinvolgimento sempre maggiore di famiglie e cittadini sui comportamenti preventivi per limitare la diffusione delle zanzare, attraverso nuovi strumenti, materiali e specifiche attività. Partendo da una corretta gestione dell’acqua si può impedire la riproduzione di questi insetti eliminando i ristagni e, dove questo non è possibile come in tombini e caditoie, si possono utilizzare apposite pastiglie larvicide.

“È importante – ricorda al riguardo l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – in questo periodo sanitario critico, tenere ancora più alta l’attenzione sugli animali vettori di malattie. La collaborazione con il centro di ricerca Cfr (il Consorzio Futuro in Ricerca di UniFe) sarà sicuramente utile per elaborare le migliori strategie di contrasto e lotta a questi insetti non solo fastidiosi e sgradevoli ma potenzialmente pericolosi”.

Presso l’info point si terrà la distribuzione gratuita alla cittadinanza di una confezione di pastiglie larvicide da utilizzare nel proprio cortile, insieme ad altri materiali divulgativi che spiegano come prevenire punture e disagi legati a questi insetti.

Nel caso non venissero distribuite tutte le confezioni di larvicidi, la distribuzione continuerà presso la sede del Centro Idea in via XX Settembre 152 (Suonare al “Centro Idea” nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17).

Le zanzare tigre, diffuse in tempi di cambiamento climatico e di globalizzazione, rappresentano un fattore di rischio elevato per la popolazione perché attraverso le loro punture possono trasmettere virus quali Chikungunya, Zika e Dengue. L’educazione sanitaria a scopo preventivo ha un ruolo fondamentale per la riduzione degli ambienti di sviluppo delle zanzare e conseguentemente dei danni sanitari e dei costi derivati dagli interventi necessari in caso di gravi infestazioni.

Attività per i più piccoli all’Info point – L’estate sta arrivando con lunghe giornate di sole, giochi all’aria aperta, vacanze scolastiche e… milioni di zanzare! Ma perché hanno bisogno del nostro sangue e soprattutto come possiamo impedire che proliferino in questa stagione?

Venite a scoprire questo e molto altro su questi famigerati insetti utilizzando strumenti da veri scienziati. Osserviamo da vicino le loro uova e le loro larve utilizzando il microscopio, scopriamo chi sono i loro nemici naturali e come possono aiutarci, ricostruiamo il loro ciclo vitale che avviene per la maggior parte in acqua.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 9 giugno 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione dell’appuntamento ferrarese dell’iniziativa “Il viaggio di Ippolita”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8eRUCd%268%3dR%26u%3dVORFa%26A%3dSAeU%26L%3doOFG_yvoq_06_DrZu_N7_yvoq_9AIN4.8DFu6y2jJ9Lu0.5K_yvoq_9A0F1DL0l_MmtW_W2UBZQa_yvoq_9ABIl2h6wN1E16L0vI1-Mp638pJ-5GwJ8016.4KtG%26z%3dD2NH49.I1K%26pN%3dMWDWT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Giovedì 9 giugno 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento ferrarese dell’iniziativa “Il viaggio di Ippolita” a cura della Contrada Santa Maria in Vado, in programma per sabato 11 giugno 2022.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti, il presidente della Contrada e la responsabile degli eventi Rossella Pescerelli.

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 10 giugno 2022 alle 11 in piazza Cortevecchia a Ferrara

[Presentazione del percorso partecipativo per la progettazione green della nuova piazza Cortevecchia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d9ZQYDY%267%3dV%26v%3dQNVGV%260%3dWBZT%26P%3dpJEK_zqnu_A1_Cvap_MA_zqnu_06HR5.3CJv1x6kE8Pv5.4O_zqnu_069J29KDm_HlxX_R1YCUOd_zqnu_06AMm6i1vIzI21KDwDz-Mq6v8qCzI2E-2Mm59-Kq1KUi-30M25G0k33Di.8EHt%264%3d8P1LxW.v5E%26D1%3dQQb0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Venerdì 10 giugno 2022 alle 11 in piazza Cortevecchia, nel centro storico di Ferrara, si terrà la presentazione dei “Nove progetti presentati nel contesto di una manifestazione di interesse per la progettazione preliminare della nuova piazza Cortevecchia” finanziata dal bando del MITE-Ministero della transizione ecologica.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Alan Fabbri e l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni.

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 10 giugno 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione dei “Campionati italiani di modellismo navale”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dGhFVLg%26v%3dS%264%3dYCSOd%26y%3dTJhI%26M%3dxR4H_8ycr_I9_2six_B8_8ycr_HD7OC.A2G49m3sMwM4C.sL_8ycr_HDxG0G0Au_Pauf_ZpVKcDZ_8ycr_HDzJu3q9kQoF090A5Lo-5qKzA5LkLy-G432GkFy-Ky6uJvA9Ky-FqTkDu.F4E2%26B%3dwM9TmT.4C4%26A9%3dYFYHf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Venerdì 10 giugno 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione dei “Campionati italiani di modellismo navale”, 8.a edizione.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore allo Sport Andrea Maggi; il presidente, il vicepresidente e il segretario del Gruppo Modellisti Navali asd Franco Ragazzi, Mauro Boldrini e Mario Lupi.

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI – Venerdì 10 giugno 2022 dalle 12.30 alle 14

[Assemblea sindacale, possibile limitazione delle attività nei servizi bibliotecari comunali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOaFYTZ%26v%3dV%26B%3dRCVWW%26y%3dWRaI%26P%3d6K4K_Frcu_Q2_2vqq_BA_Frcu_P77RK.42JB2m61FwPB6.sO_Frcu_P7xJH00D3_Iaxn_SpYSVCc_Frcu_P7kNG6y2k6w706k-N7En612v0-DF3N73sG3-CsH7KkU7Fx0-G62Q7Qs-773vDCKo8yIs.CHDv%269%3dAL3Q1S.x0H%2603%3dVTXBc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune informa che le organizzazioni sindacali hanno indetto un’assemblea per venerdì 10 giugno 2022 dalle 12.30 alle 14. In tale occasione tutte le strutture del servizio potrebbero pertanto limitare le proprie attività.

Per ulteriori informazioni è consigliabile rivolgersi al personale del singolo Servizio. Info e contatti al link [archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d6ZPVAY%266%3dS%26s%3dQMSDV%269%3dT9ZS%26M3f1u%3dmJDHx_HkuU_Su_JVsj_Tk_HkuU_Rz3w32Ag9vDnE.wGrK87.k5.3L_wqmr_76%26x%3dEzIF57.DyL%26nI%3dKXBRR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

PROTEZIONE CIVILE – ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N.33/2021

[ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHbGXMa%26w%3dU%265%3dSDUPX%26z%3dVKbJ%26O%3dyL5J_9sdt_J3_3ujr_C0_9sdt_I88QD.53I53n5tGxO57.tN_9sdt_I8yIAAACv_Jbwg_TqXLWEY_9sdt_I8xIu5r3l7wF6-3wFvJ55-tGwI97-5C7GwIxAl.BAEw%268%3d4M4PtT.y9A%26A4%3dUMYCb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n.33/2022

Livello di criticità GIALLO per TEMPORALI dalle ore 00:00 del giorno 09/06/2022 alle ore 00:00 del giorno 10/06/2022 nel territorio ferrarese.

A partire dalle prime ore di Giovedì 9 Giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione.

[Gli avvisi e le allerta dell’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia Romagna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNhHaSg%26x%3dX%26A%3dYEXVd%261%3dYQhK%26R%3d5R6MF_Pczm_am_On1b_Y3_Pczm_Zr89JqOG9yBGC1.O2EuLAC.qJ6Ju8-EMy84Lm.FG_Pczm_Zr_On1b_YPRm9-8x9m-1My8AG%26p%3dJHQ80O.LqQ%266Q%3dCcTZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLITICHE SOCIALI – Talent show benefico venerdì 10 giugno 2022 alle 20.30, in via Canapa 4, a Ferrara. Iscrizioni aperte

[‘Ado’s got talent’: al Centro sociale Il Parco una sfida fra talenti per sostenere le attività della Fondazione Ado](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d9gHWDf%26x%3dT%26v%3dXETGc%261%3dUBgK%26N%3dpQ6I_zxes_A8_4taw_D9_zxes_0C9P5.04Hv8o4kLyNvB.uM_zxes_0CzH2FBBm_OcvX_YrWCbFY_zxes_0Cm7wP-sH2-QmEmK6-4t-0qG2O1-Lw0u4tB-uE-x846w-Rz4-1Cu7i-C44-28x8vQu-ImO-5H1QqGmOq-Em-86MqSuMi-AqEt8-rHvAmSqL4i8mz8-iA1.A2Jx%267%3duR5OkY.z82%26F5%3dTDdDa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Canto, ballo, recitazione, magia: è aperto a tutte le specialità il talent show benefico organizzato a Ferrara dalla Fondazione Ado per il prossimo venerdì 10 giugno alle 20.30. A fare da teatro all’evento, che si svolgerà all’aperto, sarà il Centro sociale ‘Il Parco’ (di via Canapa 4) e il ricavato dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, servirà a finanziare le attività assistenziali domiciliari e oncologiche garantite gratuitamente dalla Fondazione Ado.

Il programma e le finalità dell’evento, intitolato ‘Ado’s got talent’, sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti e dalla presidente della Fondazione Ado Gisella Rossi.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore Coletti – di una delle tante originali e coinvolgenti iniziative che durante tutto l’anno la Fondazione Ado organizza per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività assistenziali. Ad Ado infatti va certamente riconosciuto un ruolo fondamentale sul territorio, svolto con grande professionalità e attenzione, a favore di tanti malati e delle loro famiglie, oltre che un’instancabile capacità di mettersi in campo con eventi sempre nuovi e diversi per coinvolgere quanti più partecipanti e spettatori. Per questo l’Amministrazione non può che continuare a stare al fianco della Fondazione sostenendo le sue iniziative e le sua attività. Un ringraziamento va anche al Centro sociale Il Parco, associato Ancescao, che è sempre pronto, con il suo presidente Gianpaolo Chiodi, ad ospitare eventi benefici come questo”.

“La sfida – ha precisato Gisella Rossi – è rivolta a tutti i tipi di talento e le iscrizioni sono ancora aperte. Non ci sono limiti di età o di fantasia: chiunque abbia un talento, più o meno nascosto, è chiamato a farsi avanti per mostrare le proprie abilità, per una buona causa. Abbiamo già 18 partecipanti che proporranno esibizioni di diverse discipline e saranno giudicati da una giuria composta da cinque giudici tra cui l’assessore Coletti. La serata sarà presentata da Luca Battaglia”.

In giuria: Cristina Coletti, Roberta Marrelli, Giulia Bonora, Roberto Ferrari e Sabina Mirabella.

(Partecipazione gratuita per i talenti in gara. Spettatori: 5 euro, a favore della Fondazione Ado)

Nella foto in alto la presidente Ado Gisella Rossi con l’assessore Cristina Coletti e Roberto Ferrari, membri della giuria

[Al via gli scavi per riportare alla luce l’antico palazzo Belfiore, partecipano studenti, Soprintendenza e Gruppo archeologico. Investimento del Comune di quasi 40mila euro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1hHV6g%26x%3dS%26n%3dYES9d%261%3dT4hK%26M%3dhR6H_ryer_39_4sSx_D8_ryer_2D9Ow.A4Gn9o3cMyMnC.uL_ryer_2DzGtGBAe_PcuP_ZrV5cFY_ryer_2DmD-vGm-9lG-55aTu-HeP-4ApM4LaPq-3lJm-DuAq-DaL6AcM-23l9BRo-0qDfG1Je-NmJtCoAp9zG-sR76eL6A-sM2JiL67nBqFz9-q-93a9mrS2Ho-945hC1DoEu5o-GzNeQ6AmCzLo-BqD-cMyMnC-pA-qSmKi-bLEiJm-7uP1.0tKx%266%3dmS5NcZ.z7t%26G5%3dS6eDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

LA DELIZIA ESTENSE ‘SCOMPARSA’, AL VIA GLI SCAVI PER RIPORTARE ALLA LUCE L’ANTICO PALAZZO BELFIORE, PARTECIPANO STUDENTI, SOPRINTENDENZA E GRUPPO ARCHEOLOGICO. INVESTIMENTO DEL COMUNE DI QUASI 40MILA EURO

Ferrara, 8 giu – La delizia estense di Belfiore (XV secolo) sarà scavata e scoperta per la prima volta da studenti e cittadini. Con delibera di giunta, ieri, l’Amministrazione comunale ha autorizzato le indagini archeologiche, attivando un finanziamento di 37.500 euro e avviando un percorso triennale che vedrà coinvolti anche la Provincia, il Gruppo Archeologico Ferrarese, la direzione scientifica della Soprintendenza, e i licei scientifico, “Roiti”, e classico, “Ariosto”, in un vasto progetto di “archeologia partecipata” per ridare vita alla celebre residenza monumentale degli Este – simbolo dei fasti di Leonello d’Este (che la impreziosì col suo celebre studiolo) – prima di essere quasi completamente distrutta da un incendio nel 1632. L’area che sarà interessata dall’indagine archeologica (dal prossimo mese si procederà con i primi rilievi e a settembre partirà la prima campagna di scavi, per cinque settimane) è di circa un ettaro e mezzo, a nord ovest dell’ultimo tratto di corso Ercole I d’Este, nella zona che fu anche di Santa Maria degli Angeli, anch’essa scomparsa. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara realizzerà la recinzione dell’area, preliminare al lavoro archeologico.

Come spiega la dottoressa Chiara Guarnieri, della Soprintendenza, “le campagne di scavo diventeranno un vero e proprio ‘cantiere aperto’: il gruppo archeologico e gli studenti, previa formazione, potranno avvicinarsi liberamente a questo tipo di attività e dare il loro contributo, guidati da archeologi professionisti”. L’orizzonte pluriennale – spiega Guarnieri – è necessario per condurre un lavoro “scientificamente esaustivo”

“Sono felicissimo che arrivi a compimento questo percorso che avvia un imponente lavoro di squadra e di grande coinvolgimento – e ringrazio tutti i soggetti coinvolti -, con tre importanti obiettivi”, spiega il sindaco Alan Fabbri: “Riscoprire la storia dell’antico Palazzo Belfiore, mai scavato, coinvolgere studenti e cittadini e sensibilizzare sull’importanza della conoscenza e della conservazione dei propri beni culturali, valorizzando nello stesso tempo un’area verde dalle grandi potenzialità”.

Il progetto – spiega Guarnieri – intende avere un futuro anche successivo ai tre anni previsti: terminato il periodo vorremmo infatti, con la collaborazione di un architetto paesaggista, lanciare un concorso di idee per la valorizzazione dell’area. L’idea è riproporre la planimetria tramite arbusti e siepi. A tal fine effettueremo anche analisi dei reperti botanici, per ricostruire gli antichi giardini del palazzo”.

(Ferrara Rinasce)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Giovedì 9 giugno 2022 alle 20,30 incontro in sala Agnelli. Annullato l’appuntamento delle 17

[Progetto Ziccaron, ‘Lo Shabbat: il cuore della vita ebraica’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBf7YGe%26m%3dV%26y%3dW4VJb%26p%3dWEf0%26P%3dsPuK_3wTu_D7_svdv_3A_3wTu_CBxR8.9sJy7d6nKnPyA.jO_3wTu_CBoJ5E1Dp_NRxa_XgYFa5Y_3wTu_CBmJ-6l7b4Db7m7u-Dw-9vJ3A-e0wHb-QtPb-0mNbDn7.iOxH%26e%3dH6Ow8C.JfO%26tO%3d2aHX9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Avrà per tema ‘Lo Shabbat: il cuore della vita ebraica’ l’incontro in programma giovedi 9 giugno 2022 alle 20.30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’appuntamento, che rientra nel Progetto ‘Ziccaron – Conoscenza e diffusione dell’ebraismo italiano’, è a cura di Bruno Poggi.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Tra i numerosi precetti che l’ebraismo prescrive lo Shabbat ha sempre occupato un posto fondamentale nel cuore dell’ebreo osservante. E’ la più importante delle ricorrenze del calendario ebraico e si sussegue di settimana in settimana scandendo il ritmo dell’anno nella vita individuale, familiare e in quella della comunità.

L’osservanza dello Shabbat comporta l’esecuzione di due categorie di precetti: quelli positivi, che implicano un’azione da compiere e che rientrano nel precetto “ricorda il giorno del sabato per santificarlo”, (Esodo 20, I dieci comandamenti), e quelli negativi, che impongono l’astensione da una serie di lavori ed opere che rientrano nel precetto “osserva il giorno del sabato per santificarlo”.

Il progetto Ziccaron (che in ebraico significa “memoria”) si basa su un assunto fondamentale: che la Shoah non incorpora e non esaurisce la specificità ebraica. Il ricordo di questa tragedia non deve essere rivolto al passato ma, al contrario, deve rivolgersi al futuro. In questa ottica la conoscenza del mondo ebraico e dell’ebraismo deve essere implementata per sconfiggere il principale terreno di coltura dell’antisemitismo: la scarsa conoscenza, quando non una vera e propria ignoranza, sugli ebrei e l’ebraismo.

Per raggiungere tale scopo il Progetto Ziccaron mette a disposizione dei cittadini ferraresi 40 Borse di Studio (senza vincolo di scadenza temporale) per poter frequentare la Yeshivah Tiferet ha-Torah una scuola di ebraismo e cultura ebraica online che offre numerosi corsi su questo argomento.

Il progetto proseguirà anche la prossima settimana:

Martedì 14 giugno – Gli “strumenti” dell’ebraismo: Talled, Tefillin e Mezuzah

Giovedì 16 giugno – Dimmi come mangi e ti dirò chi sei: la Kasherut, ovvero le norme alimentari ebraiche

In collaborazione con la scuola ebraica Yeshivah Tiferet ha-Torah e il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara

————

>> ANNULLATO l’appuntamento di giovedì 9 giugno alle 17

L’incontro in calendario per giovedì 9 giugno 2022 alle 17 alla biblioteca Ariostea per la presentazione del libro di Lauro Marzola ‘L’ultima soluzione. 1977: estate di sangue a Baura’ è stato ANNULLATO.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d4hGY9g%26w%3dV%26q%3dYDVBd%26z%3dW7hJ%26P6d9l%3dkR5K_uydu_69_3vVx_CA_uydu_5DlMfFt7l0wDr.AzHxLp.Ah.G5%269%3dpS4QfZ.y0w%26G4%3dV9eCc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Venerdì 10 giugno 2022 alle 17,30 presentazione libro in via Arginone 320 (Porotto)

[‘La giustizia del Cuelebre’: omicidi e indagini raccontati da Alberto Amorelli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dJcRaOb%268%3dX%267%3dTOXRY%26A%3dYMcU%26R%3d1MFM_Atow_L4_Dxls_NC_Atow_K9ITF.6DL74y8vH9R78.5Q_Atow_K90LCBLFx_Kmzi_U2aNXQa_Atow_K988-8t4wzBGPCBLFt-71I-vN1Ix5DB-8F50275-B-2Gz8zB0F-A4y08GF8CB-z8-tExBAMA-86HDB5E5.ECF8%26A%3d6NESvU.0BC%26BE%3dXOZNe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Venerdì 10 giugno 2022 alle 17,30 la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) ospiterà lo scrittore Alberto Amorelli per la presentazione del suo libro ‘La giustizia del Cuelebre’.Nel corso dell’incontro, dialogherà con l’autore lo scrittore e fotografo Stefano Bonazzi.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Cos’è la Giustizia? Dove finisce la giustizia di stato e inizia la giustizia morale? Questo dubbio tormenta Alessandro De Martino, ispettore dal temperamento da “cowboy” della Polizia di Ferrara che, nel recente passato, ha preso la legge tra le sue mani giustiziando l’assassino della fidanzata. De Martino, detto Cuelebre per il tatuaggio che raffigura questo mostro della mitologia asturiana, dovrà confrontar si con la propria concezione di giustizia quando una sorta di vigilante che si fa chiamare l’Anarchico uccide a sangue freddo tre ragazzi, ricchi e affiliati alla destra neo-fascista. Presto, De Martino e la sua squadra si renderanno conto che la nascita dell’Anarchico risale a un fatto di sangue accaduto una decina di anni prima: lo stupro e l’assassinio di una ragazza da parte di un branco, un caso mai chiuso perché le indagini vennero insabbiate. Appare chiaro agli investigatori che l’Anarchico stia cercando vendetta per quel caso irrisolto, una vendetta personale: il giustiziere era infatti il fidanzato della vittima. Questo creerà un parallelismo con le vicende del passato di De Martino, che si troverà a comprendere la sete di giustizia dell’Anarchico sapendo, però, di non poterla condividere. In un confronto finale che ha il sapore del duello western, l’ispettore scenderà a patti con il suo passato, con quello che significa giustizia e con i limiti che la legge impone a tutti, regalandoci un finale agrodolce. Esiste davvero una giustizia?

Nato nel 1979 a Portomaggiore, Alberto Amorelli ha pubblicato diverse sillogi poetiche e diversi racconti. Lavora al Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Ha ideato e collaborato con le quattro edizioni cittadine (2014, 2015, 2016, 2017) di GialloFerrara; nel 2018, ha organizzato gli incontri di Paradiso Noir. Dal 2011 collabora con la Banda del Libro. Ha pubblicato: nel 2013 il fantasy Il Migliore; nel 2014 il thriller storico Chiaroscuro Estense. Ma è solo nel 2017 che con i racconti Gatto Nero e Chi ha ucciso Babbo Natale? inizia a delineare un suo microcosmo narrativo dedicato alle indagini dell’ispettore De Martino e della sua squadra.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d6e8WAd%26n%3dT%26s%3dV5TDa%26q%3dU9eA%26N4f6c%3dmOvI_wvUs_86_ttXu_49_wvUs_7AcKhCk5n7nBt.8qFzIg.9j.Dv%267%3drPuOhW.p8y%26Du%3dTAb4a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Il 13 e 14 giugno e l’1 e 2 settembre 2022 dalle 17 in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

[‘Ogni scatola è un gioco’: con Silvano Antonelli un laboratorio di composizione teatrale per entrare nella giuria di Festebà 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dDaGTIZ%26w%3dQ%261%3dRDQLW%26z%3dRGaJ%26K%3duK5F_5rdp_F2_3qfq_C6_5rdp_E78M0.43E12n1pFxK16.tJ_5rdp_E7yE70A9r_Ibsc_SqTHVFQ_5rdp_E7z710-43nKzBn-6-6D-t0z32-4zD-60wLnEz-11KzDrCw9-8E-w1oF317F392-5t-32D1E60A92Ep-Jr25HnCp-FrI-pD7IlHr-EpBy2-r1n2l98It1-q0-q56Kp2n-SKRE.95Cy%265%3dxK6MnR.165%2696%3dRGWEY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

Sarà la biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti, 13 Ferrara) a ospitare il 13 e 14 giugno e l’1 e 2 settembre 2022 dalle 17 alle 19 il laboratorio di composizione teatrale ‘Ogni scatola è un gioco’ condotto daSilvano Antonelli e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 anni.

Il Laboratorio, organizzato dall’associazione di volontariato Circi in collaborazione con Casa Niccolini, è finalizzato alla partecipazione in qualità di giurato alla XV edizione di ‘Festebà’, il festival di Teatro Ragazzi organizzato a Ferrara, da quindici anni, dalla stessa associazione Circi, che quest’anno si svolgerà dal 6 all’11 settembre 2022. Il festival, unico in Italia, prevede una giuria popolare composta da bambini, adolescenti ed adulti, che ogni anno proclama lo spettacolo vincitore.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il laboratorio si propone di far giocare i partecipanti coi tanti alambicchi della chimica teatrale, rappresentati da otto scatole, con una serie di giochi per imparare a guardare oltre la superficie del teatro, oltre ciò che appare. Provando ad allargare insieme lo sguardo verso gli angoli, spesso dimenticati, di uno spettacolo.

Il teatro è una cosa così particolare e difficile da afferrare che, spesso, il “giudizio” si riduce a “Mi è piaciuto” o “Non mi è piaciuto”. Sicuramente un buon punto di partenza ma forse un po’ riduttivo rispetto a tutti gli elementi che compongono un fatto teatrale. Nel teatro rivolto ai ragazzi questa cosa risulta ancora più evidente. Degli spettacoli si percepisce, spesso, solo la superficie: la storia che raccontano. Sarebbe un po’ come dire che di una musica si percepisce solo la sequenza di note che compongono la melodia.

E se invece si provasse a spostare lo sguardo su altri aspetti del fare teatrale?

Ad esempio le tematiche di cui tratta, i linguaggi che utilizza, l’uso dello spazio, la capacità attorale, come sono “costruite” e concatenate le scene, le atmosfere che le abitano, gli elementi di scenografia, le sonorità, il ritmo, l’attenzione al bambino-spettatore a cui è destinato, ecc.

Se del teatro, di uno spettacolo, ci perdiamo il concerto di elementi che lo compongono rischiamo di perderci anche gran parte della sua ricchezza.

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4aMT9Z%263%3dQ%26q%3dRJQBW%266%3dR7aP%26K1d2r%3dkKAF_urjp_62_9qVq_I6_urjp_57rHf9z2l339r.46CxEv.6h.0A%264%3dpL0LfS.55w%2600%3dQ9XIX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Pulizia e consolidamento delle Mura di Ferrara, via anche al diserbo. Il sindaco Fabbri: scenario storico, curato e preservato nella sua unicità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEdTWJc%260%3dT%262%3dUQTMZ%26C%3dUHdW%26N%3dvNHI_6uqs_G5_Ftgt_P9_6uqs_F0KPA.7FH2514qIAN29.7M_6uqs_F0BH8CNBs_Lovd_V4WIYSY_6uqs_F0DNz4o5yCNBo-7CG7I0Br5A82NC-F9Ly-9sLF465.6M1F%262%3dF9MJ6F.H3M%26wM%3dOYKVV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURA DI FERRARA, DA DOMANI ANCHE IL DISERBO MANUALE. COMPLETATO PRIMO TRATTO NUOVA TRANCHE LAVORI, SINDACO: “VISITATORI E PUBBLICO DI BRUCE SPRINGSTEEN TROVERANNO UNO SPLENDIDO BIGLIETTO DA VISITA”. AL BALUARDO DI SANT’ANTONIO COMPLETATA LA RICUCITURA DEI CONTRAFFORTI

Ferrara, 8 giugno 2022 – È in corso da oggi anche il diserbo manuale sulle mura. Si tratta di un intervento integrativo rispetto al progetto, in corso, “Un chilometro di mura all’anno”, per il progressivo restauro conservativo delle mura di Ferrara (nel complesso di circa 9 chilometri), giunto, ad oggi, al completamento del primo tratto di cento metri del secondo chilometro murario (su entrambe le facciate, lato vallo e lato città), in zona porta degli Angeli.

Dalla prossima settimana i ponteggi saranno sistemati nella porzione successiva di paramento, proseguendo così i lavori. “Il progetto di cura e tutela del patrimonio delle mura di Ferrara è una promessa che stiamo mantenendo, che abbiamo fino ad oggi sostenuto investendo circa 1,5milioni di euro complessivi, ed è una priorità che stiamo traducendo in concretezza. Il cantiere è giunto proprio nel tratto che si affaccia sulla porzione di parco Urbano che il prossimo anno ospiterà il concerto di Bruce Springsteen (già ufficializzato per il 18 maggio 2023, ndr). Il pubblico di tutta Italia e dell’estero troverà così uno scenario storico, curato e preservato nella sua unicità. Vogliamo restituire, oggi e in futuro, ai visitatori il più bel biglietto da visita di Ferrara”, spiega il sindaco Alan Fabbri.

“Abbiamo previsto – sottolinea l’assessore Andrea Maggi – un capitolo di spesa aggiuntivo per far fronte alla repentina crescita dell’erba di questa stagione e per evitare l’utilizzo di diserbanti chimici”, spiega l’assessore Maggi. Nello specifico i lavori di diserbo manuale sono iniziati oggi, a partire dall’altezza del civico 118 di via Porta Catena, e sono eseguiti dalla cooperativa Giulio Bellini, aggiudicataria dell’appalto specifico per circa 40mila euro.

“Si interverrà così nei tratti di paramento eliminando erbe che deturpano e possono danneggiare il paramento. In questo modo sarà data completezza e valorizzata ulteriormente l’opera, in corso, del progetto ‘Un chilometro di mura all’anno'”.

Terminato l’intervento nei primi cento metri del secondo chilometro di mura, in zona porta degli Angeli, dalla prossima settimana il ponteggio sarà spostato nel tratto successivo. Intanto, in un altro appalto in essere – da complessivi 300mila euro – al baluardo di Sant’Antonio è stato completato il lavoro di ricucitura dei contrafforti al paramento murario. Attualmente è in fase di realizzazione il cuci – scuci sul prospetto del baluardo (ossia il ripristino di alcune lacune del paramento attraverso la posa di mattoni aventi le caratteristiche e le dimensioni di quelli originari). Si sta realizzando la cosiddetta cucitura armata, cioè l’inserimento di barre metalliche sotto la superficie di base per unire il paramento al supporto interno con un collegamento metallico. Questa operazione è fondamentale per dare solidità all’intero sistema.

Inoltre è in fase di attuazione uno scavo propedeutico alla prossime operazioni, che prevedono l’installazione – sotto terra – di pali a contrasto sotto le fondazioni delle mura per dare supporto al baluardo e contrastare i cedimenti del terreno. Tutte le fasi dei lavori sono realizzate con la ‘sorveglianza archeologica’, per verificare l’eventuale rinvenimento di reperti di interesse, appunto, archeologico. “Si tratta – spiega l’assessore Andrea Maggi – di un intervento pilota, di grande complessità e con l’impiego di professionalità specifiche. Continueremo a monitorarne gli effetti e riproporremo, nei prossimi mesi, un intervento analogo anche per il baluardo di San Pietro. Qui è attualmente già in corso la rimozione di erbe infestanti, fondamentale anche per avviare i prossimi lavori di consolidamento strutturale”.

(Ferrara Rinasce)

[Pnrr, via libera alla realizzazione di una nuova mensa scolastica a San Martino. Il sindaco: oltre 61,4 i milioni di euro già ammessi a finanziamento](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCaKbHZ%261%3dY%26z%3dRHYKW%264%3dZFaN%26S%3dtK9N_4rhx_E2_7yeq_GD_4rhx_D7BU9.47Mz2r9oF2Sz6.xR_4rhx_D73M60EGq_If1b_SubGVJf_4rhx_D75L49m2pI-3S1Mp-KqE89-544JmJ9Go2-89z-DpP603M.tK2J%26p%3dD0Q84G.LqK%26xQ%3dCWLZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

08-06-2022

PNRR, VIA LIBERA A FINANZIAMENTO NUOVA MENSA SCUOLA DI SAN MARTINO. SINDACO: “OLTRE 61.4MILIONI DI EURO GIÀ OTTENUTI NELL’AMBITO DEL NEXTGENERATION EU”

Ferrara, 8 giugno 2022 – Via libera – con fondi Pnrr – alla realizzazione di una nuova mensa scolastica, a San Martino.

La graduatoria pubblicata oggi sul sito dedicato, alla voce ‘Istruzione’ (indirizzo: https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/22-06-08-Graduatorie-mense-def.pdf) conferma lo stanziamento di 196mila euro per la realizzazione del progetto candidato dall’Amministrazione e relativo alla costruzione di nuovi locali per la refezione. “Ad oggi sono oltre 61,4 i milioni di euro già ammessi a finanziamento, a seguito della presentazione di progetti per la città e le frazioni”, annuncia il sindaco Alan Fabbri, precisando che le progettualità candidate – o in fase di candidatura – sono complessivamente 31, per risorse potenziali pari a complessivi 153 milioni di euro.

In ambito scolastico, oltre all’ultimo stanziamento ammesso per la mensa di San Martino, si attendono le richieste di integrazione e l’esito finale per altri tre progetti presentati dal Comune e relativi alla realizzazione di infrastrutture analoghe alle scuole Don Milani e a quelle di Fondoreno e Porotto. Queste tre candidature sono infatti, per ora, state ammesse “con riserva”. “Anche nel settore scolastico Ferrara sta ottenendo importanti risorse, nell’ambito del Next Generation EU”, dice il sindaco Alan Fabbri, ricordando che a inizio maggio – sempre nell’ambito della Missione 4 ( Istruzione e Ricerca) – è arrivato l’ok allo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico fortemente innovativo, soprattutto sotto il profilo ambientale, che sostituirà (con localizzazione adiacente) l’attuale istituto Manzoni, in via don Zanardi, 92.

“Ringrazio gli assessori Andrea Maggi e Dorota Kusiak e la squadra di professionisti interna al Comune che, mettendo a sistema diverse competenze, concorre all’ottenimento del risultato: massimizzare le opportunità derivanti dalla sfida del Pnrr”. Il sindaco – in attesa dell’esito delle altre candidature attive – si dice inoltre “particolarmente soddisfatto che le risorse europee stiano rappresentando un’occasione per l’intero territorio, in particolare nelle frazioni e in un settore, la scuola, fondamentale per i giovanissimi e i giovani, per la costruzione del futuro, per l’attrazione di famiglie, per il contrasto allo spopolamento”. Nell’ambito della Missione 4 l’Amministrazione è ora in attesa dell’esito degli avvisi pubblici relativi a nuove palestre e nuovi asilo nido.

(Ferrara Rinasce)

