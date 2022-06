(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 > Al via la terza edizione di Pinarella Summer Social Time, l’attesissima manifestazione dedicata alle nuove generazioni.

>> Sul palco di Pinarella gli idoli dei giovanissimi.

>> Dopo il successo delle prime due edizione torna a Pinarella al piazzale premi Nobel il Pinarella Summer Social Time. Si inizia con una anteprima “ Aspettando Pinarella Summer Social Time”.

>> il 18 giugno dalle ore 21.00 con il firmacopie del disco di ALBE. Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è un cantante di 22 anni nato ad Alfianello in provincia di Brescia. Ha partecipato ad Amici 2021 arrivando in finale, dopo aver studiato canto e pianoforte e dopo aver scritto le prime canzoni durante il lockdown con un successo inaspettato su Spotify. Albe incontrerà i fan e firmerà il suo primo disco ” ALBE” prodotto da Warner. L’artista ha un legame speciale con Pinarella essendo stato, l’estate scorsa, uno dei protagonisti scelti per lo show musicale, all’interno di Pinarella Summer Social time, in agosto. Prima dell’instore di ALBE si esibiranno BIONDO e LINER.

>> Il 19 giugno dalle ore 21.00 si terrà il firmacopie del libro di SOFIA CRISAFULLI. Sofia, tra le più amate influencer incontra i fan e firma le copie del suo libro”E adesso?! Come un test di gravidanza ha cambiato la mia vita” edito da Mondadori.

>> Cosa vuol dire rimanere incinta a 18 anni? Cosa significa dover stravolgere completamente la propria vita in vista della nascita di un bambino? Sono solo due delle molte domande che si è posta Sofia Crisafulli, quando ha scoperto di essere in dolce attesa. In questo libro, la giovane e amatissima influencer racconta i lati positivi e gli aspetti negativi di questa sua esperienza, rivelando al lettore le paure, le preoccupazioni, le gioie e le emozioni che l’hanno travolta dal momento in cui ha deciso di portare avanti la sua gravidanza. Un libro al contempo leggero e profondo sul coraggio delle proprie scelte, un invito ad affrontare le sorprese della vita con speranza e determinazione.

>> Il 19 agosto sarà la serata del Pinarella Summer Social Time

>> Sul palco dalle ore 21.00 il Live Show dei DinsiemE. Erick e Dominick, ovvero i DinsiemE, che sono tra i protagonisti più amati di YouTube in Italia, dai più piccoli, con un seguito di oltre un milione e mezzo di iscritti al canale. Uno show musicale tutto da cantare.

>> Il 20 agosto dalle ore 21.00 sarà la volta di #BeViral, primo festival italiano dedicato alla musica virale sulle piattaforme social. Attesi diversi ospiti di fama nazionale per interpretare le hit più ascoltate sul web.

>> Si continua poi il 21 agosto dalle ore 21.00 al via il Live Show & Meet&Greet con LaSabri & Pika. La coppia più pazza di youtube per uno show fatto di parodie, giochi e gag. Immancabile il meet&greet con gli abbraccioni de LaSabri e gli scherzi di Pika.

>> Nella Piazza, per un ricordo personalizzato verranno posizionati alcuni allestimenti scenografici come selfie point. Grazie alla partnership con realme verranno scelti i selfie più belli con l’assegnazione di nuovi smartphone targati realme.

>> Continua la partnership con Marlù. La nota marca di gioielli, trend tra i giovanissimi, sposa infatti per il terzo anno la manifestazione. Grazie allo staff Marlù, durante le serate saranno organizzati alcuni momenti dedicati agli amici a quattro zampe con l’iniziativa #pelosettomio; la nuova linea di gioielli dedicata ai “pelosetti” e l’assegnazione di gioielli ai partecipanti.

