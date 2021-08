CAMINI Un mezzo pesante ha impattato contro un’auto vettura sulla strada statale 106 Jonica al km 133 a Camini in provincia di Reggio Calabria. Nello scontro una persona ha perso la vita. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto dove si è verificato l’incidente che al momento è chiuso al traffico. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. (News&Com)

