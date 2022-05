(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Borgo San Lorenzo, dal 1°giugno termina l’attività il dottor Massimo Strano. Tutte le modalità per la scelta del nuovo curante

On line su Open Toscana, su App Toscana Salute, per e-mail o allo sportello

Firenze –

Da venerdì 1° giugno terminerà l’attività come Pediatra di Libera Scelta il Dr. Massimo Strano. L’Azienda conta di reperire al più presto un nuovo titolare, al momento è necessario per gli assistiti effettuare una nuova scelta tra i pediatri a disposizione nello stesso ambito territoriale (Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Godenzo).

Il nuovo medico può essere scelto tramite queste modalità:

on line tramite:

-applicazione web da pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo [link](http://servizi.toscana.it/?tema=salute). L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

-App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

– recandosi presso gli uffici amministrativi degli altri Presidi territoriali nei giorni e negli orari di apertura

Paola Baroni

