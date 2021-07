(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Gent.mi

invio breve nota per informare che dal 1° agosto al 28 agosto saranno in vigore gli orari estivi delle casse ticket.

COMUNICATO STAMPA

Orari estivi delle casse ticket

Alla Stecca bianca e al Palazzo Rosa: saranno aperte dalle 7,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì e dalle 7,30 alle 13 il sabato.

Sassari 27 luglio 2021 – Dal 1° al 28 agosto saranno in vigore gli orari estivi degli Uffici cassa per il pagamento del ticket.

Gli sportelli della Stecca bianca di viale San Pietro e del Palazzo Rosa in via Monte Grappa apriranno dalle 7,30 alle 13,30, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 13 il sabato.

Il servizio ricorda che è possibile pagare tutte le prestazioni prenotate e quelle di Pronto soccorso tramite il sistema pagoPA sul sito cupweb.sardegnasalute.it o mediante gli sportelli bancari, home banking, sportelli ATM bancomat abilitati, punti SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.

