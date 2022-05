(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI – LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022

Ore 9 – Il Sindaco partecipa in streaming alla riunione della commissione consiliare Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica sul tema “modifica dell’articolo 114 della costituzione in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, Capitale della Repubblica”. https://streaming.comune.roma.it/portal/home

Ore 14.30 – Il Sindaco interviene in audizione in Commissione Bilancio della Camera. https://webtv.camera.it/

Ore 16 – Il Sindaco porta il suo saluto ai vigili neoassunti della Polizia Locale di Roma Capitale (piazza del Campidoglio).

Ore 18 – Il Sindaco partecipa alla commemorazione della Strage di Capaci in occasione del trentesimo anniversario (Parco Falcone e Borsellino, via Badia di Cava).

🔊 Listen to this