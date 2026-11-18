(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Il governo Meloni ha sempre la famiglia in bocca, ma sembra dimenticarsene quando arriva il momento di pagare l’affitto. A Roma, per avere un tetto sopra la testa, se ne va ormai quasi metà di uno stipendio medio. Migliaia di famiglie aspettano una casa popolare e sempre più persone rischiano di non riuscire a sostenere il costo dell’abitazione. Altro che difesa della famiglia: il diritto alla casa sta diventando un privilegio per chi può permetterselo.”
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale, commentando lo studio sull’emergenza abitativa realizzato da UIL Lazio e Uniat.
“Secondo lo studio, dal 2019 gli affitti nella Capitale sono aumentati del 22,6%, mentre le retribuzioni sono cresciute appena dell’8%. Oltre 16mila famiglie attendono un alloggio popolare, ma la capacità di soddisfare le richieste è drammaticamente insufficiente. Sono numeri che raccontano una realtà precisa: lavorare non basta più per garantirsi una casa.
Meloni parla continuamente di sicurezza. Ma quale sicurezza può avere una famiglia che teme di non riuscire a pagare l’affitto? E quale futuro può costruirsi un giovane che lavora, ma non guadagna abbastanza per andare a vivere da solo?
Il problema è che il lavoro vale sempre meno rispetto alla rendita immobiliare. Mentre gli stipendi perdono potere d’acquisto, la casa diventa uno strumento di investimento e di profitto. Il risultato è una città che rischia di espellere proprio le persone che ogni giorno la tengono in piedi.
Al governo chiediamo un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, il rifinanziamento dei fondi per il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole e misure efficaci contro la speculazione immobiliare. Roma Capitale e Regione Lazio devono fare la propria parte, recuperando gli immobili pubblici inutilizzati e accelerando l’assegnazione degli alloggi disponibili.
C’è una contraddizione che Giorgia Meloni dovrebbe spiegare: come si fa a proclamarsi il governo della famiglia mentre avere una casa sta diventando un lusso?
La propaganda non paga gli affitti. Gli slogan non fermano gli sfratti. E con i comizi sulla famiglia non si costruisce neppure una casa popolare.”