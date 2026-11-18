(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - I Partiti di opposizione – PD, M5S, AVS, Italia Viva, +Europa, Più Uno, PSI e Progetto Civico Italiano – hanno promosso unitariamente un incontro alla Camera con tutte le principali organizzazioni sindacali di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
Prendendo spunto dalla discussione con i Sindacati i Gruppi di opposizione in Prima Commissione alla Camera hanno deciso di depositare alcuni emendamenti unitari sulla sicurezza.
In particolare hanno proposto il potenziamento del personale effettivo delle Forze dell’Ordine, il pagamento integrale di tutti gli straordinari arretrati, l’introduzione della previdenza dedicata.
Le proposte puntano a valorizzare la professionalità delle donne e degli uomini in divisa, metterli nelle migliori condizioni di lavoro e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, garantendo strumenti e risorse adeguati a chi ogni giorno è impegnato nella tutela della sicurezza dei cittadini.