(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Per sgomberare il campo da ogni equivoco, noi siamo perfettamente d’accordo sul decreto Scuola, che consideriamo assolutamente positivo. La coalizione non è spaccata. Semplicemente Forza Italia, come è legittimo che sia, non è d’accordo su un emendamento. Ma l’Aula può già iniziare a votare alcuni emendamenti”. Così, intervenendo in Aula, la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.
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