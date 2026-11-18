«Le ronde contro i migranti a Rebibbia sono un fatto gravissimo. Alcune persone sarebbero state inseguite, anche con cani, fin dentro gli esercizi commerciali. Un giovane sarebbe stato trascinato fuori dalla farmacia in cui aveva cercato riparo. Esprimo la mia solidarietà alle persone prese di mira. Chi vive nel quartiere ha diritto alla sicurezza e le istituzioni hanno il dovere di garantirla a tutti». Lo dichiara Michela Di Biase, deputata del Partito democratico.

«Insieme al collega Paolo Ciani abbiamo depositato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno. Chiediamo di ricostruire quanto accaduto, chiarire quali interventi siano stati effettuati dalle forze dell’ordine presenti sul posto e sapere se siano state effettuate identificazioni e acquisiti i filmati, anche per accertare l’eventuale matrice razzista delle condotte».

«Secondo le ricostruzioni di stampa, altre ronde sarebbero già state annunciate. Il ministro chiarisca subito quali misure intenda adottare per proteggere le persone esposte, assicurare la sicurezza nei quartieri e impedire che episodi simili si ripetano».